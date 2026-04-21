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Puerto Rico inicia en Lima su ruta olímpica en la Copa Mundial Femenina de Sóftbol 2026-2027

El torneo servirá como primer clasificatorio hacia Los Ángeles 2028 y arranca el 14 de julio

21 de abril de 2026 - 7:52 PM

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La Selección Nacional femenino de sóftbol consiguió la cuarta presea dorada para Puerto Rico durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La selección femenina de Puerto Rico ya conoce su calendario y el escenario competitivo que enfrentará en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de Sóftbol 2026-2027, luego de que la Confederación Mundial de Sóftbol y Béisbol (WBSC, por sus siglas en inglés) revelara este martes el itinerario oficial del torneo.

El conjunto boricua —tercero en el ranking mundial— formará parte del Grupo de Lima, Perú, donde abrirá su participación el 14 de julio frente a la selección anfitriona (18) en el estadio de Villa María del Triunfo. En esa misma jornada inaugural también jugarán Filipinas (13) ante Venezuela (16) y Japón (1) frente a Gran Bretaña (12).

La fase de grupos se jugará en tres sedes —Praga (República Checa), Lima (Perú) y Oklahoma City (Estados Unidos)— entre junio y septiembre, con un total de 57 partidos. En cada grupo se disputará un formato de todos contra todos durante cuatro días, y los mejores cuatro equipos avanzarán a la fase de playoffs.

Itinerario de los juegos del Grupo de Lima, Perú.
Itinerario de los juegos del Grupo de Lima, Perú. (Suministrada)

En esa siguiente ronda, los dos primeros lugares se enfrentarán por un pase directo a las Finales de 2027, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad al medirse al ganador del duelo entre el tercer y cuarto puesto. En total, seis selecciones avanzarán a la ronda final, junto a dos comodines.

El torneo marca además el inicio del proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con un solo boleto en juego para el equipo mejor clasificado en las Finales de 2027, que se celebrarán en Redcliffe, Australia, del 5 al 11 de abril de 2027.

Tags
SóftbolSelección Nacional de Sóftbol femenino
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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