Puerto Rico inicia en Lima su ruta olímpica en la Copa Mundial Femenina de Sóftbol 2026-2027
El torneo servirá como primer clasificatorio hacia Los Ángeles 2028 y arranca el 14 de julio
21 de abril de 2026 - 7:52 PM
21 de abril de 2026 - 7:52 PM
La selección femenina de Puerto Rico ya conoce su calendario y el escenario competitivo que enfrentará en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de Sóftbol 2026-2027, luego de que la Confederación Mundial de Sóftbol y Béisbol (WBSC, por sus siglas en inglés) revelara este martes el itinerario oficial del torneo.
El conjunto boricua —tercero en el ranking mundial— formará parte del Grupo de Lima, Perú, donde abrirá su participación el 14 de julio frente a la selección anfitriona (18) en el estadio de Villa María del Triunfo. En esa misma jornada inaugural también jugarán Filipinas (13) ante Venezuela (16) y Japón (1) frente a Gran Bretaña (12).
La fase de grupos se jugará en tres sedes —Praga (República Checa), Lima (Perú) y Oklahoma City (Estados Unidos)— entre junio y septiembre, con un total de 57 partidos. En cada grupo se disputará un formato de todos contra todos durante cuatro días, y los mejores cuatro equipos avanzarán a la fase de playoffs.
En esa siguiente ronda, los dos primeros lugares se enfrentarán por un pase directo a las Finales de 2027, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad al medirse al ganador del duelo entre el tercer y cuarto puesto. En total, seis selecciones avanzarán a la ronda final, junto a dos comodines.
El torneo marca además el inicio del proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con un solo boleto en juego para el equipo mejor clasificado en las Finales de 2027, que se celebrarán en Redcliffe, Australia, del 5 al 11 de abril de 2027.
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