Edwin “Sugar” Díaz será operado y apunta a volver en la segunda mitad de la temporada

Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que colocaron en la lista de lesionados a su estelar cerrador, Edwin “Sugar” Díaz, debido a molestias en el codo derecho.

La permanencia en la lista será de 15 días como parte del protocolo. Sin embargo, el equipo informó que el naguabeño presenta fragmentos de hueso o cartílago sueltos en el área del codo, por lo que será sometido a una cirugía para extraerlos.

Su regreso está proyectado para la segunda mitad de la temporada, según indicaron los Dodgers.

La decisión tomada este lunes se produce luego de dos presentaciones consecutivas poco efectivas por parte del relevista. En sus dos salidas más recientes, Díaz ha permitido seis carreras limpias. En la última, no logró retirar a ningún bateador y concedió tres anotaciones ante los Rockies de Colorado.

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El equipo también ha mostrado cautela y preocupación por la disminución en la velocidad de su recta. El boricua promedió entre 97 y 99 millas por hora durante las últimas cuatro temporadas, pero en 2026 su promedio ha bajado a 95.7 millas por hora.

Díaz ingresa temprano en la lista de lesionados tras registrar cuatro salvamentos en cinco oportunidades, trabajando seis entradas en lo que va de campaña con los Dodgers.