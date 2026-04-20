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“Sería injusto cargarle todo a él”: Francisco Lindor defiende al mánager Carlos Mendoza

El campocorto de los Mets pide responsabilidad compartida en medio del mal momento de los Mets de Nueva York

20 de abril de 2026 - 4:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Los que estamos remando, tenemos que remar y ejecutar”, aseguró el boricua Francisco Lindor. (Erin Hooley)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las derrotas se acumulan para los Mets de Nueva York, y Francisco Lindor cree que las críticas en torno al equipo están a punto de acentuarse.

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Ya hay bastante ruido.

Nueva York sufrió su 11ma derrota consecutiva el domingo, cuando el cerrador Devin Williams desperdició una ventaja en la novena entrada en una derrota 2-1 ante los Cubs de Chicago en 10 innings. Se trata de la peor racha del club desde que perdió 11 seguidos del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2004.

“Tenemos que mantenernos unidos, concentrarnos en lo nuestro y pelear”, manifestó Lindor.

Encabezados por el puertorriqueño Lindor y el dominicano Juan Soto, los Mets comenzaron la temporada con aspiraciones de Serie Mundial. Tenían una nómina del día inaugural de $352.2 millones, la más alta de las Grandes Ligas.

Soto sufrió una distensión en la pantorrilla derecha durante una victoria 10-3 en San Francisco el 3 de abril, el inicio de una racha de cuatro triunfos que llevó a Nueva York a marca de 7-4.

Eso parece haber ocurrido hace muchísimo.

Los Mets han sido superados 62-19 durante su racha de derrotas. Batean para .145 con corredores en posición de anotar en este tramo, después de irse de 9-0 en esas situaciones en el último juego de la serie contra los Cubs.

La mayor parte del ruido que mencionó Lindor probablemente se centrará en Mendoza, contratado en noviembre de 2023. Pero el presidente de operaciones de béisbol David Stearns respaldó al venezolano el viernes, y Lindor ofreció una defensa enérgica de su mánager tras la derrota del domingo.

“Mendy es nuestro hombre. Es nuestro líder. Tiene el control y ha hecho un trabajo tremendo. Simplemente no hemos ejecutado. Sería injusto cargarle todo a él porque, al final del día, ha puesto el barco en la dirección correcta. Los que estamos remando, tenemos que remar y ejecutar”, dijo el campocorto ‘All-Star’.

Los Mets se convirtieron en el primer equipo en perder 11 o más juegos seguidos en abril desde los Reds de Cincinnati de 2022. La última racha de 12 derrotas consecutivas de la franquicia fue en agosto de 2002.

“No conectamos muchas pelotas con fuerza hoy. Así que sí, tenemos que tener mejores turnos al bate, sin duda”, comentó por su parte Mendoza.

Apenas cuatro equipos han llegado a la postemporada después de atravesar una racha de derrotas de dos dígito, incluidos los Guardians de Cleveland el año pasado y los Dodgers de Los Ángeles en 2017.

Tags
BéisbolGrandes LigasMets de Nueva YorkFrancisco Lindor
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