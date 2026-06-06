Puerto Rico arranca con una victoria 3-0 en el Final Four de Voleibol de Norceca en Ponce

La Selección Nacional de voleibol femenino abrió el viernes con una victoria el Final Four Norceca 2026 al superar 3-0 a Costa Rica, por parciales de 25-19, 25-16, 25-12, en el inicio del evento que se celebra en la cancha Salvador Dijols de La Playa de Ponce.

Fue el primer partido de un cargado calendario en el verano para la Selección Nacional, que actúa como anfitriona del Final Four, en el que también están participando México y Cuba, además de las costarricenses.

Tras dominar los dos primeros sets, las puertorriqueñas iniciaron el tercero con control absoluto, tomando ventaja de 10-4 luego de un remate de Decelise Champion por la zona cuatro.

Puerto Rico continuó ampliando la diferencia hasta el 20-9 con un ataque de Valeria Rosado, también por la zona cuatro.

El equipo local llegó al punto de juego con cómoda ventaja de 24-11 gracias a un bloqueo efectivo, y cerró el parcial —y el partido— con marcador de 25-12 tras un ataque desde la zona zaguera de Nataly García.

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Puerto Rico superó a Costa Rica 10-2 en bloqueos y 7-1 en servicios directos.

“Estoy contenta con las muchachas, especialmente con las nenas nuevas que están teniendo hoy su debut. Pienso que fue un juego que luchamos desde el principio. Caímos en ritmo y después jugamos mucho mejor. Estábamos mucho más sueltas”, dijo tras el triunfo la acomodadora Wilmarie Rivera, en declaraciones escritas difundidas por la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).

Nayeli González fue la mejor a la ofensiva por las boricuas con 13 puntos, seguida por Champion con 11.

“Sabemos que el juego grande es el del domingo. Todo el mundo espera ese partido. Llevamos tres medallas de oro consecutivas. ¿Qué pensamos hacer luego de ver a México en el partido anterior contra Cuba? Pues solamente vimos un poco de México, pero otra vez vamos juego a juego".

El próximo rival de Puerto Rico será Cuba, este sábado a las 9:00 de la noche. A primera hora (7:00) chocarán Costa Rica y México.

“Yo pienso que todos los juegos de este fin de semana son grandes, especialmente por las jugadoras que tenemos, que están en su primera vez. Estamos ayudándolas todo el tiempo con cada partido, con el scouting report, con el proceso, con todo", agregó Rivera.