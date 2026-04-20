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Dave Roberts admite preocupación por el momento que atraviesa Edwin “Sugar” Díaz

El dirigente de los Dodgers señala inconsistencia reciente y prepara una conversación con el relevista

20 de abril de 2026 - 3:19 PM

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Los Dodgers han pasado de la cautela a la preocupación por la inefectividad de Edwin “Sugar” Díaz en sus últimas dos apariciones. (Nick Wass)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Tras su segunda pobre aparición consecutiva, Edwin “Sugar” Díaz encendió las alarmas en los Dodgers de Los Ángeles. El dirigente Dave Roberts dijo que “comienza a preocuparse” por su relevista y adelantó que se reunirá con él, aunque espera que su inefectividad se deba únicamente a “óxido”.

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Díaz lanzó el domingo en un rol distinto al de taponero, entrando en la octava entrada con su equipo abajo 6-4 frente a los Rockies de Colorado. Sin retirar a ningún bateador, permitió tres carreras, producto de tres imparables y una base por bolas.

“Sé de lo que es capaz y, cuando no luce como puede hacerlo, comienza a ser preocupante, realmente”, dijo Roberts. “Así que tendré una conversación con él”.

El derecho ha permitido seis carreras en sus últimas dos apariciones, incluida la del domingo.

A pesar del resultado, el contacto no fue particularmente fuerte: dos de los imparables salieron del bate a 86 millas por hora. Díaz realizó 13 lanzamientos, de los cuales solo cinco estuvieron en la zona de strike. Además, otorgó una base por bolas en la que nunca estuvo cerca del plato.

La velocidad tampoco estuvo a la altura. Lanzó ocho rectas; dos alcanzaron las 97 millas por hora, una se quedó en 92.5 y la mayoría osciló entre 94 y 95.

Previo a esta salida, Roberts y los Dodgers habían adoptado un enfoque cauteloso con Díaz. Evitaron utilizarlo en una situación de salvamento la semana pasada y, en su lugar, le asignaron una sesión de bullpen.

Como resultado, el lanzador estuvo nueve días sin ver acción entre sus dos últimas apariciones.

Tras el partido del domingo, Roberts explicó que Díaz le había expresado antes del encuentro en Colorado su deseo de lanzar, independientemente de la situación del juego. También señaló que el relevista no ha reportado molestias físicas.

Sin embargo, el dirigente admitió su preocupación, ya que no hay coherencia entre lo que el jugador y el cuerpo médico reportan y lo que se observa en el terreno.

“Naturalmente, no había lanzado en nueve días, así que entiendo que puede haber algo de óxido”, dijo Roberts. “Hablé con él hoy (domingo) y quería lanzar sin importar la situación. Me imagino que tiene que ver con el tiempo que llevaba sin lanzar. Ojalá sea solo eso”.

“Por mi parte, escucho lo que me dice el cuerpo de entrenadores y lo que comunican los jugadores. Tengo que confiar en ellos. Un veterano como él conoce su cuerpo mejor que nadie. Pero hoy no se vio efectivo”, añadió.

Díaz es un veterano de 10 temporadas en las Grandes Ligas con tres equipos. Acumula 257 salvamentos en su carrera con los Mariners de Seattle, los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.

Su recta había promediado entre 97.2 y 99.1 millas por hora en las últimas cuatro temporadas, según datos de MLB. Sin embargo, en 2026 ha bajado a un promedio de 95.7.

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Edwin 'Sugar' DíazDodgers de Los ÁngelesBéisbolGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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