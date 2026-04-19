Su peor racha desde 2004: Cubs agravan crisis de Mets en su undécima derrota consecutiva

El intermedista Nico Hoerner conectó un elevado de sacrificio que remolcó a Pete Crow-Armstrong en la décima entrada para que los Cubs de Chicago dejaran sobre el terreno, 2-1, el domingo a los Mets de Nueva York y les propinaran su undécima derrota consecutiva.

Michael Conforto empató el juego en la novena entrada por los Cubs al impulsar a Scott Kingery con un doble.

La única carrera de los Mets llegó por medio de MJ Meléndez, quien conectó un jonrón en la parte alta del quinto episodio en el Wrigley Field. El boricua, ascendido al primer equipo de los Mets el pasado 15 de abril, desapareció la pelota con cuenta de 3-2 hacia el jardín derecho.

Caleb Thielbar (1-1) lanzó una décima entrada sin permitir carreras por Chicago, que consiguió su quinta victoria al hilo, la mayor racha de la temporada.

David Peterson trabajó 3 2/3 entradas en relevo sin permitir anotaciones, luego de que el mánager Carlos Mendoza optara por utilizar a Tobias Myers como abridor.

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La racha negativa más larga desde 2004

Es la racha de derrotas más larga para los Mets desde que también perdieron 11 juegos consecutivos entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre de 2004. Durante esta mala racha han sido superados 62-19 en carreras, y promedian apenas 2.9 anotaciones en 17 juegos durante abril.

Fue el primer cuadrangular de (MJ) Meléndez que fue llamado nuevamente desde Triple-A Syracuse el miércoles.

Chicago tuvo al menos un corredor en base en cada una de las primeras siete entradas.