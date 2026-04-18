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Cody Bellinger remolca cinco carreras y los Yankees apabullan 13-4 a los Royals

El abridor Will Warren ponchó a 11 en siete entradas para apuntarse la victoria por Nueva York

18 de abril de 2026 - 5:23 PM

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Cody Bellinger sacudió dos jonrones de dos carreras en la victoria ante los Royals. (Adam Hunger)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Cody Bellinger conectó dos jonrones de dos carreras, impulsó cinco carreras y los Yankees de Nueva York aplastaron a los Royals de Kansas City por 13-4 el sábado por la tarde.

El abridor de Nueva York, Will Warren (2-0), igualó su récord personal con 11 ponches y lanzó un juego de dos carreras en siete entradas.

Bellinger conectó un jonrón de dos carreras durante una entrada de cinco carreras en la tercera entrada contra Noah Cameron (1-1) y llevó a Nueva York a su victoria más abultada de la temporada.

Bellinger conectó un jonrón de dos carreras contra Mitch Spence en la sexta entrada, después de haber impulsado una carrera con un sencillo en la cuarta.

Bellinger logró su vigésimo partido con múltiples jonrones de su carrera y los Yankees conectaron cuatro jonrones por segunda vez en la temporada.

Bellinger conectó su primer jonrón entre un batazo de dos carreras de Amed Rosario y un jonrón solitario de Ben Rice.

Rosario, abriendo el orden al bate por segunda vez en la temporada, envió un lanzamiento a las gradas del jardín derecho. Tras una base por bolas de Aaron Judge, Bellinger conectó un slider en el primer lanzamiento que llegó al segundo piso del jardín derecho, poniendo el marcador 4-0 a favor de su equipo.

Dos bateadores después, Rice conectó un jonrón por tercer partido consecutivo ante Cameron.

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MLBYankees de Nueva YorkGrandes LigasRoyals de Kansas City
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