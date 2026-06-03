Katie Taylor buscará otro título indiscutido antes de despedirse del boxeo

Katie Taylor, una de las figuras más importantes en la historia del boxeo irlandés, se encamina hacia el retiro mientras busca convertirse por tercera vez en campeona indiscutida cuando enfrente a la francesa Flora Pili el próximo 5 de septiembre en el Croke Park de Dublín, Irlanda.

La información ha sido reportada por varios medios especializados en boxeo, mientras la empresa Matchroom Boxing, que representa a la irlandesa, convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa este viernes en el Croke Park sin revelar el motivo de la actividad.

El encuentro con los medios será transmitido en vivo por DAZN desde las 2:00 p.m. (7:00 a.m., hora de Puerto Rico).

De igual forma, Taylor compartió recientemente en su cuenta de Instagram una fotografía suya tomada en el Croke Park acompañada del mensaje: “Antes del ruido, existe la fe”, junto a un emoji de guantes de boxeo.

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El Croke Park es el estadio más grande de Irlanda y uno de los símbolos deportivos más importantes de esa nación, con capacidad para más de 82,300 aficionados.

El combate entre Taylor (25-1, 6 nocauts) y Pili (12-0, 2 KO’s) sería por el título vacante superligero (140 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La irlandesa poseía esa faja, pero fue nombrada campeona emerita por el CMB tras su receso luego de su último combate ante la puertorriqueña Amanda Serrano en julio de 2025. Posteriormente, la inglesa Sandy Ryan obtuvo el cinturón con una victoria en febrero de 2026 ante la mexicana Karla Ramos Zamora.

Con el anuncio del embarazo de Ryan, el CMB le otorgó el estatus de “campeona en receso” y confirmó que el vacante campeonato superligero femenino del organismo estará en juego cuando Taylor enfrente a Pili.

Taylor es conocida por la aficción boricua por la intensa trilogía que protagonizó junto a Serrano, campeona unificada peso pluma (126 libras).

El primer combate, celebrado el 30 de abril de 2022 en el Madison Square Garden de Nueva York, se convirtió en un clásico instantáneo e hizo historia al ser la primera cartelera encabezada por dos mujeres en el recinto conocido como la “Meca del Boxeo”.

En aquella ocasión, Taylor se impuso por decisión dividida para retener el campeonato indiscutido del peso ligero (135 libras).

La revancha tuvo lugar el 15 de noviembre de 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde la irlandesa volvió a derrotar a Serrano, esta vez por decisión unánime, para defender sus títulos indiscutidos del peso superligero (140 libras).