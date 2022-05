El saltador puertorriqueño Luis Joel Castro será uno de los atletas que estará activo en la primera edición del Clásico Internacional de Atletismo de Puerto Rico, que se celebrará el 12 de mayo en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, de Ponce.

Con su participación cumplirá su sueño de competir en un evento de calidad mundial en la isla.

“Desde joven siempre fue mi sueño competir en lo que era el Grand Prix de Ponce por la calidad de los atletas que compiten. Y ahora estar en el Clásico es una oportunidad bien grande en mi carrera. Es un sueño hecho realidad ya que cuando despunté en mi evento, el Grand Prix no se celebraba”, apuntó el primer puertorriqueño en competir en la final de salto alto en unos los Juegos Olímpicos, lo que hizo en la edición de Río 2016.

Castro llegará a Ponce con el objetivo de conseguir la marca de 2.33 metros para clasificar al Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebra este verano en Oregon, Estados Unidos.

“Ese es el objetivo principal, hacer la marca para ir al Mundial en Oregon. Estoy feliz porque se dará mi evento en Ponce, que al principio no estaba en el programa, y al ser categoría plata en World Athletics, me dará buenos puntos. Estoy 33 en el ranking de puntos y este evento me dará buenos puntos para clasificar”, aseguró el saltador.

El espigado atleta hará su regreso al Montaner desde que en 2013 terminó su participación en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) para defender los colores de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras (UPR).

“Me llena de mucha emoción volver a competir en el Estadio ‘Paquito’ Montaner porque allí se celebran las Justas, y me trae muchos recuerdos”, indicó Castro. “Estoy muy emocionado, feliz y un poco nervioso, porque hace mucho que no compito en un evento de este calibre internacional en Puerto Rico”, añadió.

“La última ocasión que competí en el Ponce rompí la marca de las Justas con 2.20 (metros) y era de 2.18. En esa ocasión gané el oro por tercera vez”, recordó el carolinense, quien estuvo en marzo pasado en el Clásico Primaveral de Atletismo, que se llevó a cabo en Carolina y donde salvó los 2.20 metros.