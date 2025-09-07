Opinión
7 de septiembre de 2025
84°tormenta
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Eloy Benítez corrió en China su tiempo más alto de la temporada

El velocista está en Asia de camino al Mundial Tokio 2025

7 de septiembre de 2025 - 3:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eloy Benítez corrió 10.25 segundos el jueves en China. (FABIAN MEZA)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Eloy Benítez corrió 10.25 segundos el sábado en China, en una prueba de 100 metros en que es parte de la gira Continental Tour de World Athletics.

Llegó séptimo en la prueba que fue ganada con 10.09 segundos y en que el medallista olímpico y mundial, el canadiense Andre de Grasse, arribó tercero con 10.16 segundos.

Benítez está en Asia de camino al Mundial Tokio 2025, en donde corre las preliminares del 100 metros el 13 de septiembre.

El 10.25 segundos es el registro más lento de Benítez en la temporada. Benítez se convirtió este año en el primer boricua en bajar de 10 segundos al cronometrar 9.95 segundos el 24 de mayo en Florida, Estados Unidos.

Benítez es uno de 12 boricuas que verán acción en el Mundial. Esa es una cifra récord para el atletismo boricua en 20 ediciones del evento.

Parte el grueso de la delegación

Este domingo viaja el grueso de la delegación de Puerto Rico, que será dirigida por el exatleta olímpico y secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ray Quiñones.

Los atletas que viajan son el lanzador Jerome Vega; los velocistas José Figueroa, Gladymar Torres y Grace Claxton; las marchistas Naomi García y Rachelle de Orbeta; los saltadores Luis Joel Castro, Alysbeth Félix y Paola Fernández, detalló Quiñones a El Nuevo Día.

“Viajamos Newark y de ahí a Tokio. Llegamos mañana (lunes) a la 1:30 de la tarde de Tokio. Están en muy buenas condiciones, preparados. Esperamos que varios se coloquen en las finales. Llegan con tiempo para aclimatarse”, destacó.

La primera en competir será (Naomi) García, cuya prueba de 35 kilómetros por ruta es la que abre el calendario del Campeonato Mundial el 13 de septiembre.

Ya se encuentran en Tokio el decalista y el atleta con mayores opciones a medalla Ayden Owens-Delerme, la velocista Gabby Scott Puig, aparte de Benítez.

La delegación, que tendrá de jefe de entrenadores a Roberto Vives, sufrió recién la baja de la doble medallista mundial Jasmine Camacho-Quinn.

