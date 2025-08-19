Eloy Benítez, Frances Colón y Gladymar Torres avanzan a la final de los 100 metros en Asunción 2025

Los velocistas boricuas Eloy Benítez, Frances Colón y Gladymar Torres avanzaron este lunes a la final de los 100 metros de los Juegos Panamericanos Asunción 2025, con actuaciones en las destacadas en las semifinales de la prueba.

Las finales son este martes en la noche y encabezan la segunda jornada del atletismo de los Juegos.

Benítez, quien fue el primer boricua en bajar de 10 segundos en la prueba, cronometró en su semifinal 10.15 segundos, lo que es el tercer mejor tiempo de las tres semifinales. El mejor tiempo de las semifinales fue un 10.10 segundos por Davonte Howell, de Islas Caymán.

El boricua Diego González no avanzó a la final al quedar cuarto en su semifinal con tiempo de 10.44 segundos.

En la rama femenina, Colón avanzó a la final al ganar la semifinal 1 con tiempo de 11.32 segundos, que es su segunda mejor marca personal (11.31 segundos).

El tiempo de Colón fue el tercer mejor de las semifinales en Asunción 2025, siendo el más rápido un 11.08 de la dominicana Liranyi Alonso.