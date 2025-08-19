Eloy Benítez, Frances Colón y Gladymar Torres avanzan a la final de los 100 metros en Asunción 2025
Los velocistas boricuas buscarán medallas este martes
19 de agosto de 2025 - 9:23 PM
Los velocistas boricuas Eloy Benítez, Frances Colón y Gladymar Torres avanzaron este lunes a la final de los 100 metros de los Juegos Panamericanos Asunción 2025, con actuaciones en las destacadas en las semifinales de la prueba.
Las finales son este martes en la noche y encabezan la segunda jornada del atletismo de los Juegos.
🔥🇵🇷 ¡Velocidad boricua al máximo en Asunción 2025!— Comité Olímpico PUR (@ComiteOlimpico) August 18, 2025
Frances Colón brilló en la pista al ganar su serie semifinal de los 100m lisos con tiempo de 11.32 segundos, clasificando a la gran final con el tercer mejor tiempo de toda la competencia. ⚡⏱️
📅 La cita es mañana, martes a… pic.twitter.com/RwuWTHuYET
Benítez, quien fue el primer boricua en bajar de 10 segundos en la prueba, cronometró en su semifinal 10.15 segundos, lo que es el tercer mejor tiempo de las tres semifinales. El mejor tiempo de las semifinales fue un 10.10 segundos por Davonte Howell, de Islas Caymán.
El boricua Diego González no avanzó a la final al quedar cuarto en su semifinal con tiempo de 10.44 segundos.
10.15s (0.4) for Eloy Benitez 🇵🇷 to win the third semi final of the Men’s 100m at the Junior Panamerican Games, ahead of Carlos Florez 🇨🇴 (10.16). Jaleel Croal 🇻🇬 also qualifies with 10.22s. Bouwahjgie Nkrumie 🇯🇲 was DQ’ed for a false start.— Global Athletics Hub (@glblathletichub) August 18, 2025
En la rama femenina, Colón avanzó a la final al ganar la semifinal 1 con tiempo de 11.32 segundos, que es su segunda mejor marca personal (11.31 segundos).
El tiempo de Colón fue el tercer mejor de las semifinales en Asunción 2025, siendo el más rápido un 11.08 de la dominicana Liranyi Alonso.
Torres, por su parte, avanzó al finalizar tercera en la semifinal 2 con tiempo de 11.35 segundos. Torres es la abanderada de la delegación y marca nacional.
