19 de agosto de 2025
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Eloy Benítez, Frances Colón y Gladymar Torres avanzan a la final de los 100 metros en Asunción 2025

Los velocistas boricuas buscarán medallas este martes

19 de agosto de 2025 - 9:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eloy Benítez corrió 10.15 segundos este lunes en las semifinales de 100 metros de Asunción 2025. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los velocistas boricuas Eloy Benítez, Frances Colón y Gladymar Torres avanzaron este lunes a la final de los 100 metros de los Juegos Panamericanos Asunción 2025, con actuaciones en las destacadas en las semifinales de la prueba.

Las finales son este martes en la noche y encabezan la segunda jornada del atletismo de los Juegos.

Benítez, quien fue el primer boricua en bajar de 10 segundos en la prueba, cronometró en su semifinal 10.15 segundos, lo que es el tercer mejor tiempo de las tres semifinales. El mejor tiempo de las semifinales fue un 10.10 segundos por Davonte Howell, de Islas Caymán.

El boricua Diego González no avanzó a la final al quedar cuarto en su semifinal con tiempo de 10.44 segundos.

En la rama femenina, Colón avanzó a la final al ganar la semifinal 1 con tiempo de 11.32 segundos, que es su segunda mejor marca personal (11.31 segundos).

El tiempo de Colón fue el tercer mejor de las semifinales en Asunción 2025, siendo el más rápido un 11.08 de la dominicana Liranyi Alonso.

Torres, por su parte, avanzó al finalizar tercera en la semifinal 2 con tiempo de 11.35 segundos. Torres es la abanderada de la delegación y marca nacional.

Juegos Panamericanos Junioratletismo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
