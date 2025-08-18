El tenis de mesa boricua celebra jornada histórica en los Panamericanos Junior con cinco medallas

El tenis de mesa de Puerto Rico vivió este lunes otra jornada histórica en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al elevar a cinco las medallas confirmadas y aseguradas para superar la actuación de Cali 2021, donde ese deporte conquistó tres preseas.

La más reciente estuvo a cargo de la pareja de Kristal Meléndez y Edmarie León, quienes conquistaron plata en dobles femeninos. La dupla fue protagonista de un emocionante duelo final ante las brasileñas Karina Senaga y Karla Mendoza.

Las sudamericanas ganaron los dos primeros parciales (11-7, 11-4), pero las boricuas reaccionaron con carácter para llevarse el tercero (15-13) y el cuarto (11-8), antes de caer en un reñido quinto set (11-8).

Avances en individuales

En la rama femenina, Edmarie León aseguró otra medalla al derrotar a la venezolana Dakota Ferrer en seis parciales (8-11, 10-12, 11-9, 11-9, 11-8, 11-7) y avanzar a semifinales, donde enfrentará esta tarde a la canadiense Jessie Xu a las 5:00 p.m., hora de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

En masculino, Steven Moreno protagonizó una remontada espectacular frente al colombiano Sebastián Bedoya, a quien venció en siete sets (12-14, 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 11-1, 11-7). Con el triunfo, el boricua aseguró presea y disputará la semifinal ante el estadounidense Nandan Naresh a las 4:30 p.m.

Producción histórica

De acuerdo con el historiador deportivo Carlos Uriarte, el tenis de mesa puertorriqueño ya superó su producción de Cali 2021, al cosechar hasta el momento cinco medallas entre confirmadas y garantizadas.

Medallistas de Puerto Rico en tenis de mesa