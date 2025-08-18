Opinión
18 de agosto de 2025
88°nubes rotas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El tenis de mesa boricua celebra jornada histórica en los Panamericanos Junior con cinco medallas

Puerto Rico superó su cosecha de la primera edición de la justa continental juvenil

18 de agosto de 2025 - 4:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kristal Meléndez (izquierda) y Edmarie León (derecha) ganaron plata. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El tenis de mesa de Puerto Rico vivió este lunes otra jornada histórica en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al elevar a cinco las medallas confirmadas y aseguradas para superar la actuación de Cali 2021, donde ese deporte conquistó tres preseas.

La más reciente estuvo a cargo de la pareja de Kristal Meléndez y Edmarie León, quienes conquistaron plata en dobles femeninos. La dupla fue protagonista de un emocionante duelo final ante las brasileñas Karina Senaga y Karla Mendoza.

Las sudamericanas ganaron los dos primeros parciales (11-7, 11-4), pero las boricuas reaccionaron con carácter para llevarse el tercero (15-13) y el cuarto (11-8), antes de caer en un reñido quinto set (11-8).

Avances en individuales

En la rama femenina, Edmarie León aseguró otra medalla al derrotar a la venezolana Dakota Ferrer en seis parciales (8-11, 10-12, 11-9, 11-9, 11-8, 11-7) y avanzar a semifinales, donde enfrentará esta tarde a la canadiense Jessie Xu a las 5:00 p.m., hora de Puerto Rico.

En masculino, Steven Moreno protagonizó una remontada espectacular frente al colombiano Sebastián Bedoya, a quien venció en siete sets (12-14, 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 11-1, 11-7). Con el triunfo, el boricua aseguró presea y disputará la semifinal ante el estadounidense Nandan Naresh a las 4:30 p.m.

Producción histórica

De acuerdo con el historiador deportivo Carlos Uriarte, el tenis de mesa puertorriqueño ya superó su producción de Cali 2021, al cosechar hasta el momento cinco medallas entre confirmadas y garantizadas.

Medallistas de Puerto Rico en tenis de mesa

  • Enrique Ríos y Kristal Meléndez – plata (dobles mixtos)
  • Steven Moreno y Edmarie León – bronce (dobles mixtos)
  • Kristal Meléndez y Edmarie León – plata (dobles femeninos)
  • Steven Moreno – semifinalista individual masculino (medalla asegurada)
  • Edmarie León – semifinalista individual femenino (medalla asegurada)
