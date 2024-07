Entre el béisbol y el tiro con arco: la singular carrera olímpica de Milton Crespo con la delegación de Puerto Rico

“ Yo me siento orgulloso de eso. Y más orgulloso me sentiría si fuera el único ”, dijo sobre el dato.

El béisbol, en tanto, no es parte del programa deportivo de París 2024. En Barcelona ‘92 fue el primer torneo que otorgó medallas. En Seúl 1988 fue de exhibición y Puerto Rico quedó tercero.

“En el béisbol, un lanzador que cometa un error con un lanzamiento es más perdonable que en el caso de un arquero que cometa un error. Si yo le tiro una curva que se quedó en el medio a un bateador que no batea la curva, él no la va a batear comoquiera. En el tiro del arco, pulgadas en la flecha es la diferencia de un 10 a un 9″, explicó.

“ En mi barrio de Vega Alta, yo hacía mis arcos con guajana de caña. Un amigo una vez me presentó al entonces presidente de la Federación de Tiro con Arco, Juan Enrique Barrios, y me regaló su arco. Luego, gracias al béisbol, compré mi primer arco ”, recordó.

Como lanzador abrió el primer juego de Puerto Rico en esos Juegos. Y como era abridor y no tenía que lanzar en los próximos cuatro partidos de la Selección, agarró el arco y las flechas y se fue a representar a Puerto Rico en el campo de tiro. Cuatro días después, regresó a la loma.

“Le había dicho a Osvaldo Gil”, dijo Crespo al señalar al entonces presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, “que me lo permitiera hacer y me lo permitió. Lancé el primer juego y ganamos, aunque no quedé complacido con mi labor. Fui a tiro y estuve cuatro días compitiendo. Luego, lancé mi segundo juego y lo gané”.