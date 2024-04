Entre felicidad y nervios: los atletas olímpicos de Puerto Rico celebran a 100 días de París 2024

“Me voy a encontrar con peleadoras con las que me encontré en el Mundial. Pero tengo ahí a una en mi lista que en el Mundial me ganó de manera muy cerrada. Es la francesa, y espero encontrármela en la final o cerquita”, agregó Lozada.

“Pero sobre todo contenta con el resultado que ha sido producto del trabajo arduo que he desarrollado. Lograr esto es grande”, dijo la especialista en arco recurvo.

14 federaciones y más de 80 atletas en busca del pase

Sobre este último particular, el director del Departamento de Alto Rendimiento, Fernando Olivero, compartió que la preparación final de la delegación se hará en el centro de entrenamiento Creps de Bourgogne Franche-Comté, en la ciudad francesa de Dijon. Allí irán todos los atletas, excepto Fernández, que iría a Marsella, y Vieta y Vázquez Bas, cuyo centro de entrenamiento no se ha decidido del todo, pero podría ser en Lausana, Suiza.