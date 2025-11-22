Opinión
22 de noviembre de 2025
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Evento de CrossFit se expande y llega al Hyatt Regency frente al mar

Guayaera in Paradise 3 se celebrará del 5 al 7 de diciembre en Río Grande, con más de $25,000 en premios y pruebas al aire libre frente al océano

22 de noviembre de 2025 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El evento es organizado por Jíbaros CrossFit. (Suministrada)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportes

La competencia Guayaera in Paradise 3, organizada por Jíbaros CrossFit en colaboración con el Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico, se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre en los predios del hotel en Río Grande y en su espacio frente al mar.

Según Neisha Martínez, directora de eventos especiales y activaciones de la hospedería, es la primera vez que la competencia se realiza en una propiedad turística.

Explicó que la gerencia se interesó en el evento y se acercó a los encargados del gimnasio de CrossFit para celebrar la edición de este año en sus instalaciones.

Agregó que los atletas competirán en las divisiones RX, Intermedio, Principiantes y Masters, y que se repartirán más de $25,000 en premios.

Las pruebas se desarrollarán al aire libre y en la playa para aprovechar el entorno costero, lo que eleva el nivel físico y mental de la competencia.

Cabe destacar que el evento cuenta con licencia oficial de CrossFit, por lo que las puntuaciones y los tiempos formarán parte del registro oficial de los participantes.

Como parte de su apoyo a la comunidad de CrossFit en Puerto Rico, la gerencia del Hyatt Regency Grand Reserve ofreció tarifas tipo Friends & Family para el bloque de habitaciones y pases de día con descuento para los espectadores, para facilitar la participación de atletas, familiares y fanáticos del deporte.

“Lo interesante es que todo es frente a la playa. Nosotros tenemos un event space que se llama Mirador, y allí ellos van a tener el circuito de competencia. Toda la competencia será con vista al océano", expresó Martínez.

“Al finalizar la competencia, el hotel ofrecerá de cortesía un awards dinner, donde se realizará toda la ceremonia de premiación. El hotel también estará aportando a los premios para los ganadores. El domingo, los atletas tendrán un circuito que consiste en una corrida de 2,400 metros en la playa, con un workout cada 400 metros. Además, se llevará a cabo una competencia de pickleball en las canchas que tenemos en la propiedad", agregó.

Martínez dijo que durante todo el evento se invitó a varios suplidores relacionados al mundo del fitness para que ofrecieran sus productos a la comunidad participante.

Aunque quedan pocos espacios de inscripción, los atletas interesados en competir pueden comunicarse con Jíbaros CrossFit al 787-256-6722 o al 787-903-9363.

ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
