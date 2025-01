Éxito global: Netflix promedia más de 30 millones de espectadores en su doble jornada de la NFL en Navidad

También fue un buen rebote para Netflix después de los problemas generalizados de transmisión durante la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul el 14 de noviembre. El único fallo técnico notable fue que la transmisión no pasaba a la acción en vivo y comenzaba desde el principio cada vez que los espectadores sintonizaban.

“En términos del panorama general, salió tan bien como podríamos haber esperado”, dijo Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción y deportes de Netflix. “Dada la magnitud de las expectativas, especialmente después de una pelea, creo que nos defendimos tan bien como podríamos haber esperado. Me alegra que la narrativa haya cambiado y que al menos se reconozca que no nos encontramos con ninguno de esos problemas que nos habían afectado antes”.