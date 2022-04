La tiradora olímpica puertorriqueña Yarimar Mercado compartió la lamentable noticia de que su madre falleció en la noche del sábado por un impacto de una alegada bala perdida mientras se hallaba en su residencia, en el estado de Connecticut.

La medallista panamericana informó sobre la trágica muerte de su progenitora Mabel Martínez en una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

“Mami, mamita de mi vida… Me faltaron muchas cosas por aprender de ti, no merecías ni un poquito lo que te pasó, no es justo, mami, te me fuiste muy pronto y yo tan lejos sin poder hacer nada, ni siquiera pude despedirme de ti y es que te amo tanto y eres una persona tan importante en mi vida”, expresó Mercado.

La atleta natural de Yauco contó que su madre se encontraba en su casa cosiendo, “como solías hacer”, cuando ocurrió la tragedia.

“De verdad daría cualquier cosa por poder cambiar de lugar contigo y que todo me pasara a mí y no a ti. Eres la mejor madre que pude tener, nos faltaban muchas aventuras más por vivir, siempre soñaste con el día de mi boda, hacerme el traje de novia y la ropita para mis hijitos”, lamentó.

Mercado recordó que hace apenas dos días, su madre la llamó para pedirle que la ayudara en la preparación para renovar los votos de su boda en Puerto Rico.

“¿Por qué tú? ¿Por qué así?”, expresó.

“Me disculpo con Puerto Rico porque, aunque quisiera, de verdad no puedo competir, mi lugar está con mi familia y no veo la hora de llegar y poder estar con ellos. Descansa en paz mamá, fuiste la mejor abuela para Jacob, la mejor madre y la mejor esposa, fuimos bendecidos de tenerte. Gracias por todo lo que me enseñaste. Te amo con cada pedacito de mi ser. Amen mucho, y valoren el tiempo”, concluyó.