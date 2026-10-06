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¡Furor por Adriana Díaz! Así recibieron a la utuadeña en China

Fanáticos hicieron fila para conseguir autógrafos y fotografías de la tenismesista boricua durante el torneo Smash de la WTT

6 de octubre de 2026 - 8:45 PM

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Adriana Díaz firma autógrafos en China. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Adriana Díaz es una figura mundial del tenis de mesa y en China quedó demostrado.

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La utuadeña recibió una cálida bienvenida durante el torneo Smash de la World Table Tennis, donde una multitud de fanáticos se acercó para conseguir su autógrafo y tomarse fotografías con ella.

En un video del encuentro, Díaz aparece sobre una tarima firmando raquetas y bolas de tenis de mesa, además de compartir con los presentes. La puertorriqueña incluso se dirigió al público con unas palabras en mandarín.

La atleta de 25 años también vio acción este lunes en las modalidades de sencillos y dobles mixtos.

En sencillos, Díaz estuvo cerca de completar una gran remontada ante la japonesa Satsuki Odo, duodécima clasificada del mundo. Después de perder los primeros dos parciales por 11-1 y 11-3, la boricua reaccionó para llevarse el tercero, 11-8, pero cayó 12-10 en el cuarto.

Odo llegó al encuentro con marca de 1-1 de por vida frente a Díaz, quien ocupa actualmente el puesto 20 del escalafón mundial.

En dobles mixtos, la utuadeña hizo pareja con el alemán Patrick Franziska y quedó eliminada en cuartos de final tras caer 3-2 ante los chinos Lin Gaoyuan y Wang Yidi. Los parciales fueron 11-5, 3-11, 4-11, 12-10 y 11-13.

Los parciales fueron 11-5, 3-11, 4-11, 12-10 y 11-13 en cuartos de final.

Díaz lleva más de una década establecida entre las principales figuras del tenis de mesa. Durante su desarrollo llegó a ocupar el segundo puesto mundial Sub-21 y el cuarto en Sub-15, mientras que en la categoría adulta alcanzó la novena posición.

La utuadeña también ha dominado a nivel continental y regional y ha representado a Puerto Rico en tres ediciones de los Juegos Olímpicos.

Tags
Adriana DíazTenis de mesaJapónChina
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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