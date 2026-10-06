¡Furor por Adriana Díaz! Así recibieron a la utuadeña en China

Adriana Díaz es una figura mundial del tenis de mesa y en China quedó demostrado.

La utuadeña recibió una cálida bienvenida durante el torneo Smash de la World Table Tennis, donde una multitud de fanáticos se acercó para conseguir su autógrafo y tomarse fotografías con ella.

En un video del encuentro, Díaz aparece sobre una tarima firmando raquetas y bolas de tenis de mesa, además de compartir con los presentes. La puertorriqueña incluso se dirigió al público con unas palabras en mandarín.

A great day at the Smash Park with Adriana Diaz!🌟 Autographs, big smiles and plenty of love from the fans ✍️🥰 #ChinaSmash #TableTennis https://t.co/Y2hPAG0Kkw — World Table Tennis (@WTTGlobal) October 5, 2026

La atleta de 25 años también vio acción este lunes en las modalidades de sencillos y dobles mixtos.

En sencillos, Díaz estuvo cerca de completar una gran remontada ante la japonesa Satsuki Odo, duodécima clasificada del mundo. Después de perder los primeros dos parciales por 11-1 y 11-3, la boricua reaccionó para llevarse el tercero, 11-8, pero cayó 12-10 en el cuarto.

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Odo llegó al encuentro con marca de 1-1 de por vida frente a Díaz, quien ocupa actualmente el puesto 20 del escalafón mundial.

En dobles mixtos, la utuadeña hizo pareja con el alemán Patrick Franziska y quedó eliminada en cuartos de final tras caer 3-2 ante los chinos Lin Gaoyuan y Wang Yidi. Los parciales fueron 11-5, 3-11, 4-11, 12-10 y 11-13.

Los parciales fueron 11-5, 3-11, 4-11, 12-10 y 11-13 en cuartos de final.

Starting their day with a W ☀️ Wang Yidi and Yuan Licen are through to the Round of 16, edging past Patrick Franziska and Adriana Diaz to secure the decider from a 5-10 deficit to a 13-11 victory 🔄🥵 #ChinaSmash #TableTennis https://t.co/I0SsUoWnxW — World Table Tennis (@WTTGlobal) October 4, 2026

Díaz lleva más de una década establecida entre las principales figuras del tenis de mesa. Durante su desarrollo llegó a ocupar el segundo puesto mundial Sub-21 y el cuarto en Sub-15, mientras que en la categoría adulta alcanzó la novena posición.