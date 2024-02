Havanna Cabrero, Ricardo Delgado y Dwight Pastrana comienzan con el pie derecho en el Mundial de Surfing

Mia Calderón y Jolari Carreras, en cambio, no consiguieron su pase directo al quedar segundas en sus respectivas mangas, por lo que tendrán que tomar ahora la ruta de las rondas de repechaje para intentar mantenerse con vida y con opciones de llegar hasta las rondas finales.

Brian Toth, el sexto miembro de la delegación boricua, no participó el primer día, por lo que su heat de primera ronda será este domingo a las 7:50 de la mañana.

No fue hasta faltando una ola que la boricua logró remontar desde la tercera posición para ascender y asegurar su pase a la siguiente vuelta, superando a Mirna Boelsma, de Países Bajos, por 7.63 contra 7.54 puntos.

“ Las condiciones crecieron bastante y no sabía que iba a pasar eso en medio del heat, así que estoy bien contenta que pude pasar y adaptarme a las condiciones, así que aquí contenta representando a Puerto Rico y bien emocionada para la próxima ronda ”, expresó Cabrera en la zona mixta a su salida del agua.

“Es que no se escucha y estaba preguntando cuál era la situación, cuánto tiempo faltaba. Por eso eran mis señales, pero estaba bien”, agregó refiriéndose a los jueces en el agua.

En efecto, antes de ese momento, Cabrero se encontraba tercera en riesgo de no pasar de ronda, aunque los competidores que llegan terceros o cuartos en un heat no se eliminan automáticamente. No obstante, eso implica ir a ronda de repechaje y cargar con la presión de la eliminación inminente.