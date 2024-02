¿Por qué Puerto Rico fue seleccionado para albergar el Mundial de Surfing 2024?

“O sea, (buscamos) una sólida organización y buena calidad de olas. Y también, una cosa importante, es qué tan fácil es acceder al lugar. Porque a veces llegas a un aeropuerto y tienes que conducir cinco horas, o el transporte es malo, o no hay muchos vuelos, o no hay buenas conexiones”, prosiguió

“Y me parece que lo más grande que tiene Puerto Rico, es saber la cantidad y la calidad de las olas que tiene. Ese mar es único. No hay muchos lugares en el mundo con tanta calidad de olas, con aguas calientes, fácil de acceder. Cuando pones todas esas cosas juntas, te das cuenta de que ustedes tienen una mina. En la mina hay que meterse y romper y sacar. Pero la mina se acaba. Lo ola no se acaba. Uno piensa en paraíso, y piensa en palmeras, en buena comida, buena gente y ustedes tienen todo eso”.

“Mi novia es arquitecta, y no podemos evitar admirar lo urbano (en Arecibo). Y veo toda la cantidad de edificios, y de casas tradicionales y de otras épocas. No las tiren (derrumben). Arréglenlas y cuídenlas. La gente va a París a ver edificios viejos. Pero no los destruyan. Reconviértanlos. No los reemplacen con torres de vidrios. No necesitamos otra Miami. Para eso está Miami”, agregó el líder de la ISA arrancando aplausos.