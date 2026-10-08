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¡Horror en el ring! Árbitro muere tras ser atacado por un luchador

Lo que parecía parte del espectáculo terminó en tragedia. Un video captó el incidente que llevó a la detención de Hijo de Fishman.

8 de octubre de 2026 - 6:11 PM

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El luchador mexicano Hijo de Fishman (der.) durante un combate de lucha libre. El atleta fue detenido tras un incidente que provocó la muerte del árbitro Gerardo Germán Pineda. (Hijo de Fishman / Instagram)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un árbitro mexicano llamado Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, falleció a los 75 años luego de recibir una violenta maniobra por parte de un luchador durante un combate en México.

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Por el incidente fue detenido el luchador Hijo de Fishman, quien enfrenta cargos por homicidio culposo, según informó el portal estadounidense TMZ.

De acuerdo con los reportes, el peleador sostuvo una discusión con Pineda antes de levantarlo y lanzarlo contra la lona. Posteriormente, le habría aplicado un movimiento ‘piledriver’, una peligrosa maniobra en la que el oponente es proyectado de cabeza hacia el suelo.

El árbitro perdió el conocimiento tras recibir el movimiento y fue declarado muerto en el lugar, añadió TMZ.

El incidente quedó captado en video, cuyas imágenes muestran a Hijo de Fishman, vestido con una máscara y pantalones verdes, levantando al árbitro y arrojándolo contra la lona. Pineda aparece retorciéndose, aparentemente de dolor.

Una espectadora identificada como Steph Heredia relató al diario británico Daily Star que tanto ella como otros asistentes pensaron inicialmente que la maniobra formaba parte del espectáculo.

Sin embargo, la situación tomó un giro trágico cuando el árbitro quedó inconsciente.

Tras lo ocurrido, Hijo de Fishman fue detenido y posteriormente puesto a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Pineda, quien también fue luchador profesional antes de convertirse en árbitro, dedicó varias décadas a la lucha libre mexicana.

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Lucha libreMuertesMéxico
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