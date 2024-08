Jasmine Camacho-Quinn llega a las carreras semifinales de París 2024 con buenas vibras, tranquila y enfocada en volver al podio

Camacho-Quinn tiene que llegar en las primeras dos posiciones de su carrera para garantizar su puesto en la final de ocho corredoras este sábado. De lo contrario, tiene que registrar uno de los mejores dos tiempos entre las velocistas que no clasificaron por posición de llegada.

Ya es una veterana

Camacho-Quinn no solamente llega a las semifinales con una ejecución deportiva sólida, sino que también lo hace en un estado mental óptimo.

“Hace tres años (Tokio 2020) no fue fácil. Batallé mucho conmigo. Esta vez no me voy a presionar. Voy a salir a disfrutarlo”, dijo Camacho-Quinn.