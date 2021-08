La Junta para el Desarrollo del Atleta de Alto Rendimiento a Tiempo Completo, organismo adscrito al Departamento de Recreación y Deportes (DRD), otorgó para el año fiscal 2020-21 la suma de $243,500 que se distribuyó entre 40 atletas, el equipo femenino de baloncesto y un proyecto federativo juvenil de tenis de mesa.

La gran ausente en la lista es la medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio y plusmarquista de ese evento, la vallista de velocidad Jasmine Camacho-Quinn. La atleta sí figuraba en la lista para el pasado año fiscal (2019-2020), en el que recibió $20,000, divididos en $5,000 para estipendio y $15,000 para gastos de entrenamiento.

En la lista de becados para el año fiscal que culminó el pasado 30 de junio aparecen nombres de competidores que estuvieron en Tokio como las tenismesistas Adriana y Melanie Díaz y su primo, Brian Afanador; los judocas María Pérez, Melissa Mojica y Adrián Gandía; el luchador Franklin Gómez, el clavadista Rafael Quintero y los especialistas en 800 metros Wesley Vázquez Ryan Sánchez y Andrés Arroyo, entre otros.

Sobre la ausencia de Camacho-Quinn, el secretario auxiliar del DRD, Rafael Soto, aseguró que a la atleta se le aprobó un estipendio pero que no pudieron conseguir que ella lo firmara.

“A Jasmine la Junta le aprobó para recibir un estipendio, pero se nos hizo un poco difícil comunicarnos con ella -ya que no estaba en Puerto Rico- para que pudiera tramitar la firma del contrato. Pero entendemos que para este año fiscal nuevo, y esperando que llegue a Puerto Rico para celebrar la medalla, podamos contactarla y hacer la debida contratación”, declaró el funcionario a El Nuevo Día.

Soto indicó que la Junta se va a reunir luego de los Juegos Olímpicos para analizar la labor de los atletas y comenzar a trabajar la nueva lista de becados. Esta reunión debería darse entre septiembre y octubre para entonces proceder con la asignación de fondos correspondiente al año fiscal 2021-2022.

“Obviamente, tenemos que preparar los informes de los atletas que participaron, sus tiempos, contra quién compitieron... Un análisis completo de su participación para presentárselo a la Junta para determinar cómo se va a trabajar con los próximos estipendios”, apuntó Soto.

Según los criterios y escalas de la Junta que fueron aprobados en enero de 2016, un medallista de oro olímpico es elegible para un estipendio de entre $46,800 y $50,400. Este estipendio se mantiene por cuatro años y está sujeto a que el atleta se mantenga activo en competencias de ciclo olímpico, como Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos.

Igualmente, de cara a los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) otorga -de manera separada del DRD- ayuda económica a los atletas de su delegación para asistir en su preparación y viajes de fogueo. El Nuevo Día le pidió hoy al Copur un desglose de la misma y la aportación que recibió Camacho-Quinn, pero la información no estuvo disponible al momento de publicación de esta historia debido a la diferencia de horario con Tokio y la indisponibilidad de los funcionarios del organismo.

El Copur sí confirmó esta semana que Camacho-Quinn recibirá una bonificación de $50,000 por su medalla de oro. La propia Camacho-Quinn dijo que desconocía sobre la existencia de ese bono hasta que ganó la medalla.

Atletas piden que no de divulguen cantidades

En la lista suministrada por el DRD del año fiscal 2020-2021 se estipula que esta agencia pagó $64,500 en estipendios y $179,000 en gastos de entrenamiento, para una inversión total de $243,500 en el año fiscal 2020-2021.

Igualmente, se explica que los acuerdos de los participantes que tenían balances pendientes al 30 de junio pasado fueron enmendados para extender el uso de ese dinero que proviene del Fondo General. La cantidad pagada por estas extensiones no está incluida en los $243,500. En este grupo están el luchador Ethan Ramos y el taekwondista Elvis Barbosa, así como el proyecto federativo de boxeo.

Contrario a otros años, en esta ocasión el DRD no ofreció un desglose de las cantidades asignadas a cada deportista. Sobre este particular, se explicó que esto obedece a un pedido de los mismos atletas, que solicitaron que esa información no se hiciera pública.

Los otros atletas becados son Grace Claxton, Luis Joel Castro, Rachelle de Orbeta, Alondra Texidor, Gabriella Scott, Coraly Ortiz, Yaimillie Díaz Colón, Ansell Miranda, Carmelo Rivera y Norian E. Ayala, de atletismo; los judocas Luis J. Pérez, Nahiara Feliciano y Sairy Colón; Nes Marie Rodríguez, de lucha; Darvin Báez, de natación; Verónica Toro, de remos; Victoria Stambaugh, de taekwondo; los tenismesistas Daniel Rodríguez, Danielly Ríos, Ángel Naranjo y Fabiola Díaz; Bryan Alvarado, Adrián Muñoz y Paola Ramírez, de tiro con arco; Aleandra Robinson y Yarimar Mercado, de tiro; y los veleristas Enrique “Quique” Figueroa, Gretchen Ortiz y Raúl Ríos.

La cifra de este año refleja una reducción en comparación a lo que se otorgó en mayo de 2020. En ese momento, se informó que la Junta destinaría $267,900 a dividirse entre los 27 atletas del Copur y del Comité Paralímpico de Puerto Rico (Copapur) y varios deportistas juveniles.

Mientras, para el 2019 contó con una partida de $257,400, distribuida entre 32 atletas del Copur, juveniles y del Copapur. Las ayudas oscilaron entre los $11,500 y $1,950 por deportista en aquel momento.

La Junta de Alto Rendimiento se reactivó una vez el secretario del DRD, Ray Quiñones, fue confirmado en su cargo por el Senado en mayo. Además de Quiñones, este grupo está compuesto por la presidenta del Copur, Sara Rosario; el presidente del Copapur, Germán Pérez; el secretario general del Copur, Carlos J. Beltrán; el presidente de la Comisión de Atletas de Alto Rendimiento, Carlos Santiago; los doctores Enrique Amy y Magdiel Mayol; y el entrenador y ex dirigente nacional de voleibol, David Alemán.