La medallista olímpica de Tokio 2020 Jasmine Camacho-Quinn se despidió el sábado del Clásico Primaveral de Atletismo con un cómodo triunfo en el relevo 4x400 en la pista Basilio Rodríguez de Carolina.

Con menos público que el viernes, cuando la plusmarquista olímpica dominó los 200 metros lisos, el grupo bajo el nombre Empire Athletics dominó con tiempo de 3:41.7 minutos. El grupo de Camacho-Quinn estaba compuesto por Reina Ryan, Dezerea Bryant y Tamaris Davis.

Camacho-Quinn corrió en la segunda vuelta y se separó de las otras competidoras sin complicaciones.

El Empire Athletics B, liderado por la velocista de la Selección Nacional, Gaby Scott, arribó segundo parando el reloj en 3.45.9. En tercer lugar estuvo el cuarteto de la Universidad Interamericana con 3:49.7.

También, participaron equipos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, e Islas Vírgenes Británicas.

PUBLICIDAD

El récord nacional de relevo 4x400 femenino fue establecido por el Equipo Nacional en Edmonton, Canadá en 2001 con 3:30.81 minutos.

El viernes, Camacho-Quinn anticipó que tomaría con calma la prueba del sábado luego de correr 22.27 segundos en los 200 metros lisos para iniciar su temporada al aire libre. Se quedó a cuatro centésimas de la marca nacional de Carol Rodríguez en 2006.

“No esperaba nada (ríe). Era solo salir y divertirme. Los 4x400 no es mi especialidad. Tenía que hacerlo así que lo hice de la mejor manera posible”, dijo.

Camacho-Quinn regresará a la isla en mayo para participar en el Puerto Rico Internacional Classic en los 100 metros con vallas.

“Fueron dos días emocionantes (en Carolina), el público genial, así que estoy entusiasmada porque llegue mayo. Aquí fue bueno para estar en forma. Fue una gran experiencia” agregó.

Más temprano, el semifondista Ryan Sánchez voló en los 600 metros con 1:13.99 minutos, la séptima mejor marca en la historia del atletismo, según informó el oficial de prensa del evento Marcos Brenes.

“Entrenamos para esto. Por más que uno se prepare esto es una emoción grande. Yo sabía que podía entrar en esos primeros 10 en la historia de este deporte, pero hoy llegó el momento”, expresó.

Al inicio de la jornada final, el olímpico saltador Luis joel Castro ganó el evento brincando cómodamente los 2.20 metros ante casa llena en el evento de las 3:00 de la tarde.

“Este público da mucho ánimo. El año pasado no fue lo mismo porque por la pandemia no había público. Hoy sí pudimos recibir esos aplausos y eso siempre ayuda”, dijo Castro.

PUBLICIDAD

Luis Joel falló en su último intento por los 2.25 metros luego de haber asegurado la victoria.

“Estuve bien cerca, pero no se pudo dar. No hay problema. Estamos en buen camino. Yo siempre trato de dar lo mejor de mí y no me voy a conformar” expresó Castro, quien posee el récord del Primaveral con 2.21, registrado el año pasado.