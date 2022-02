La campeona olímpica Jasmine Camacho-Quinn reveló que enfrentó problemas mentales de ansiedad y estrés previo a su medalla de oro en las Olimpiadas de Tokio 2020, con los que también tuvo que lidiar incluso luego de su histórica victoria.

Camacho-Quinn publicó un escrito en su perfil de la red social Instagram en la madrugada de hoy, miércoles. En varias imágenes con texto, contó todo lo que vivió previo al pasado verano y después de su medalla de oro en los 100 metros con vallas en Tokio.

“Solo digo esto simplemente porque me permite sentirme mucho mejor hablando de ello. Me he examinado mucho, pero ver todo escrito ha hecho que todo sea mucho mejor para mí“, comenzó Camacho-Quinn su escrito.

La atleta aludió a un miedo a “otra experiencia olímpica fallida”, recordando su caída en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando no pudo terminar esa carrera tras tropezar con las vallas finales.

PUBLICIDAD

“El 2021 fue un año muy estresante para mí. Tenía tanto miedo de muchos resultados. Miedo de tener otra experiencia olímpica fallida. Miedo a un nuevo cambio de entrenador. Miedo de lo que pasaría con mi contrato. Miedo a lesionarme. Miedo de ser lastimada por la gente. Tenía miedo. Lo que causó tanto estrés e ira dentro de mí. Me estaba cuidando por dos (sicológico y físico). Era un proceso nuevo para mí, y no saber cómo manejar todo era muy difícil para mí. Tuve una terapista, pero dejé de ir a ella porque pensé que estaba bien por mi cuenta. Debí haber seguido”.

Mira aquí la publicación:

Camacho-Quinn contó que una vez llegó el verano, previo a los Juegos Olímpicos, quiso incluso dejar la pista. “Casi no estaba durmiendo. Estaba al otro lado del mundo pasando hambre (no a propósito) y tenía que seguir entrenando para Tokio. Por mí, mi familia, mis entrenadores y mis seguidores”, escribió.

“Estaba rompiéndome el trasero para ser una medallista de oro y cuando pasó, estaba feliz”, reveló Camacho-Quinnn, quien no obstante dijo que no pudo asimilar bien la victoria y todo lo que trajo. Fue la primera medalla de oro para Puerto Rico en el atletismo de los Juegos Olímpicos, y la segunda consecutiva para la isla luego de la ganada por Mónica Puig en el tenis de Río 2016. De hecho, Puig también reveló que pasó por una depresión luego de ganar su medalla de oro.

Camacho-Quinn dominó por completo sus carreras en Tokio, e incluso estableció una marca olímpica en la semifinal con registro de 12.26 segundos. La final la ganó con tiempo de 12.37 segundos.

PUBLICIDAD

“Todavía estaba lidiando con dolor interno. Sabía que mi vida había cambiado en ese momento. Inmediatamente después, tantas personas querían de mi tiempo y atención y fue tan drenante. Fue drenante solo porque yo estaba lidiando con mis propios problemas mentales que tenía que arreglar”.

Camacho-Quinn no volvió a correr en el 2021 tras su medalla de oro en Tokio. Mientras, el 2022 lo ha comenzado en línea ascendente, estableciendo incluso marcas nacionales.