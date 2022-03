La ofensa más grande para Jasmine Camacho-Quinn luego de conquistar la histórica medalla de oro para Puerto Rico en el atletismo olímpico, no fue cuando su puertorriqueñidad fue cuestionada por un sector de la fanáticada en las redes sociales. Fue cuando hicieron señalamientos ofensivos contra su difunta abuela.

El otrora beisbolista Carlos Delgado tuvo que acuartelarse en su habitación de hotel en Detroit luego de una salida a comer con un compañero del equipo Triple A de los Blue Jays, después de un partido de liga menor en dicha ciudad en 1994. Todo porque le advirtieron que era lo mejor y para él y su compañero negro, ya que en la noche se celebraría allí una convención del Ku Klux Klan, el infame grupo de odio supremacista blanco de Estados Unidos.

Ambos, en distintas épocas, y con una diferencia de casi 25 años, vivieron el racismo, y sus anécdotas formaron parte este martes de un conversatorio celebrado en el anfiteatro de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, en el marco de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia.

El conversatorio, que contó con una buena concurrencia a pesar de que en el recinto no había actividad académica ni administrativa por ser día feriado, fue moderado por la periodista colombiana Edna Viviana Murillo, quien dirigió preguntas a ambos panelistas invitados, a los efectos de conocer, entre otros asuntos, sus opiniones respecto a estereotipos que se han formado acerca de los atletas y deportistas negros en la historia, y de resaltar las maneras en que estos pueden contribuir prestando sus voces para otras causas más allá de la igualdad en el deporte, desde el punto de vista social y político, incluso.

“Sin caer en estereotipos, hemos aportado a que nuestros países latinoamericanos lleguen a espacios de visibilidad en el mundo”, estableció de entrada la moderadora refiriéndose a los atletas negros.

Pero como aclaró, la intención del conversatorio era dejar claro todo lo que figuras de renombre como los atletas, pueden lograr desde sus respectivas plataformas para llevar un mensaje de empatía y que trascienda incluso el campo deportivo.

“Decidí representar a Puerto Rico en 2016 en mi primera Olimpiada. No sabía que podía representar a Puerto Rico hasta que llegué a mi último año de universidad (Kentucky). Si lo hubiera sabido lo hubiera hecho desde escuela superior”, dijo Camacho-Quinn arrancando aplausos al inicio del conversatorio, a preguntas de lo que ella entiende significó para algunos su decisión.

“Desde entonces, entregué el papeleo para poder comprobar mi herencia puertorriqueña. Significa mucho poder competir y representar (a Puerto Rico). Así que en 2021, ganar la medalla de oro no era algo solo para mí, sino también para la isla, para mi familia y para mi agente Paul (Doyle)”, agregó la corredora, de 25 años.

En su primer turno de contestar, Delgado destacó precisamente la importancia de que figuras de cualquier campo aprovechen la plafatorma que tienen para llevar un mensaje de empatía o justicia.

“Es muy importante que tú sepas que no eres un mero deportista. En el momento que piensas que porque corres más duro, le das a la pelota más duro, o tiras desde más lejos en el baloncesto, y te desconectas, te enajenas de la sociedad, pienso que hay algo malo. Pienso que en el deporte, la música, el arte, la academia, son plataformas que nos permiten esa visibilización que nosotros queremos para llevar nuestro mensaje; el mensaje que ustedes piensen que es el adecuado. Por eso es que como atletas, siempre hay alguien que te está mirando y debes comportarte de manera correcta, pero sobre todo no perder tu esencia”, dijo Delgado, de 49 años.

El tema de cuando Delgado fue vocal en Grandes Ligas en contra de la invasión estadounidense a Irak, por lo que declinaba salir al terreno cuando en los partidos comenzaron a entonar el tema ‘God Bless America durante la séptima entrada, fue recordado por la moderadora, poniendo en perspectiva que Delgado realizó ese tipo de protesta pacífica mucho antes de, por ejemplo, Colin Kaepernick, cuando empezó a inclinarse con una rodilla en suelo durante el himno nacional de Estados Unidos en los partidos de la NFL, en protesta por casos de brutalidad policiaca contra ciudadanos negros.

“Desde la posición en donde estamos podemos adelantar las luchas. Claro, yo empecé antes que ellos porque soy más viejo”, bromeó Delgado.

Cuando se le preguntó a Jasmine sobre lo que piensa que representa su ejemplo en especial para las mujeres y hombres de su raza, y en general para toda la niñez, la vallista comparó su logro con el de la tenista Mónica Puig cuando conquistó su presea dorada en Río 2016.

Jasmine Camacho resaltó el trabajo que hizo su familia, en especial su madre, para inculcarle los valores de su herencia puertorriqueña. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Creo que la representación es algo que es importante. Sé que en 2016 con la victoria de Mónica, y luego conmigo ganando el año pasado (Tokio 2020), ambas demostramos que hay diferentes tonalidades. Muchas personas pensaban que los puertorriqueños somos de un solo color. Así que, ser capaz de pararme y dar un paso adelante, y representar (a su gente), creo que le proveyó información a mucha gente que no sabía”, dijo la atleta.

Sobre la pregunta en torno a lo que representa para él la afrodescendencia, y las luchas que ha sostenido, Delgado respondió nuevamente en tono de broma pero con una declaración muy seria.

“Soy negro todos los días”, dijo Delgado arrancando risas. “No necesito una plataforma, no necesito una cumbre, no necesito tener un juego grande. Afirmo mi negritud todos los días, trato de ser ejemplo para los que vienen después de mí, todos los días. Vivo agradecido de personas como Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Víctor Pellot, que gracias a ellos yo no tenía que comer en un restaurante diferente (a los jugadores blancos) como ellos tuvieron que hacerlo, o sentarme en la parte de atrás de la guagua”.

Camacho-Quinn, al pedírsele que contara si había vivido alguna experiencia relacionada al racismo en su contra, admitió que “me hirió los sentimientos” leer comentarios despectivos de su abuela, “pero pesó más el amor que el odio que recibí”.

“Yo no tengo la culpa que mi idioma principal sea el inglés. Pero mi mamá y mi familia, y otros, se aseguraron de inculcarme la cultura puertorriqueña. Me di cuenta después que gané (el oro) que habían muchos atletas igual que yo, de mi color, y nacidas en Estados Unidos, y me di cuenta que era lo suficientemente fuerte para dar la cara y ser la cara de esa representación. Así que, sí, soy negra y soy puertorriqueña”, agregó la corredora arrancando aplausos que esta vez se prolongaron y se convirtieron en una ovación de pie en el anfiteatro.