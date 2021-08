Tokio - La mente de Jasmine Camacho-Quinn no podía recordar o registrar todo lo que hizo luego de un momento tan rápido, explosivo y emotivo que pasó como un centellazo en la oscuridad durante la final de 100 metros con vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Camacho-Quinn registró este domingo tiempo de 12.37 segundos para conquistar la medalla de oro en la final de esta prueba y su gesta fue celebrada por todo lo alto por millones de puertorriqueños dentro y fuera de la isla, por figuras reconocidas como el cantante Daddy Yankee y hasta por el equipo de la NFL, los Bears de Chicago, donde milita su hermano Robert Quinn.

“¡Oh, Dios mío! Mis redes sociales están explotando”, dijo la corredora, un par de horas luego del evento efectuado en el Estadio Olímpico, cuando tuvo por primera vez el celular en sus manos como campeona olímpica.

¿Qué recordará de aquí a cuatro años Camacho-Quinn sobre la mañana del 1 de agosto del 2021 en Tokio? Este medio tuvo la oportunidad de conversar con la atleta de 24 años e hija de la puertorriqueña María Milagros Camacho sobre el momento de gloria que vivió en el estadio de esta ciudad para darle a Puerto Rico la segunda presea dorada en la historia del olimpismo.

¿Describe lo que sentiste al cruzar la meta?

-Honestamente, cuando crucé la meta estaba como que preocupada porque le di a la novena valla y en mi mente dije: ‘No otra vez’. Eso fue lo que sentí. Vi el tiempo en la pizarra y me molestó, pero reaccioné a sabiendas que había ganado una medalla de oro. ¡Qué importaba el tiempo! Tuve que convencerme de que había cruzado la meta primero, que tenía la medalla y que debía estar feliz por eso.

Luego agarraste la bandera de Puerto Rico y te arropaste con ella mientras posabas para las cámaras. ¿Por qué lo hiciste?

-No sé. Es una sensación que toma un tiempo de incredulidad, de convencerme de que acabo de ganar una medalla con mi esfuerzo. Es historia, realmente. Algo grande. Y cuando agarré la bandera dije: ‘Esta soy yo, representando’. La sensación es inexplicable”.

Tras ganar la medalla de oro, te dirigiste a tus compañeras corredoras y te abrazaste con ellas. ¿De qué se trata esa solidaridad?

-Todas vinimos aquí y llegamos a la final. Ya eso de por sí es grande. Le demostré cariño a todo el mundo. Para mí no hay riña, no hay drama porque todas sabemos que correr los 100 metros con vallas es retante y todas conocemos por qué suceden ciertas cosas en la carrera. Les dejé saber que hicieron un buen trabajo, que llegamos a la final y que algunas de nosotras ni llegamos a la final en el 2016. Logramos algo increíble y debemos estar orgullosas de eso.

El país pareció detenerse para tu carrera. ¿Sentiste esa energía?

-En verdad no estaba pendiente a mis redes sociales porque –ustedes saben- eso te puede controlar. Pero sé que todo el mundo estaba pendiente. Así que estaba feliz de que pude ganar la medalla por Puerto Rico. El amor y el apoyo recibido es grandioso.

Dijiste en la conferencia de prensa luego de la carrera: !Qué venga la parada!

-Estoy lista para la parada. Se que sérá distinto este año por lo que sigue sucediendo con la pandemia. Pero si sucede, lo voy a disfrutar”.

¿Tuviste tiempo para hablar con tu mamá?

-No tuve mi celular como por dos horas porque estaba haciendo entrevistas y tomando la prueba antidopaje. Por la diferencia de horas, mi papá ya se había acostado, pero hablé con mi mamá y no le quedaba voz, casi no se le entendía. Cuando se levanten en la mañana podré finalmente hablarles. Mi mamá también estaba a punto de acostarse, pero esperó mi llamada. Ya hablaremos.