El exvallista y otrora olímpico Javier Culson no ha descartado un regreso al deporte del atletismo en capacidad de entrenador, tras su retiro como corredor activo en 2018, aunque al momento sigue concentrado en su nueva faceta profesional fuera del deporte como agente de bienes raíces.

Culson, uno de los pocos atletas de la historia en Puerto Rico que ha sido medallista en todos los eventos del ciclo olímpico, es más recordado por sus dos preseas de plata en Campeonatos Mundiales de Atletismo (Berlín 2009 y Daegu, Corea del Sur 2011) y por su histórico bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, primera presea de un deportista boricua en Olimpiadas en una disciplina que no fuera boxeo.

Tras cuatro años en el retiro, Culson admite que siempre ha estado en su horizonte ser entrenador algún día, y cuando lo logre, señaló que quiere enfocarse en ayudar a vallistas.

“Sí, lo tengo en agenda, en mis planes. Lo dejo en las manos de Papá Dios, para que me siga encaminando y seguir mis metas. No las divulgo, pero siempre con el favor de Dios voy alcanzando mis metas que en un momento dado las dejé atrás”, dijo Culson en un aparte con El Nuevo Día, luego de encontrarse con la campeona mundial del boxeo, Amanda Serrano, quien tuvo un viaje relámpago a la isla para firmar los documentos de cierre y completar así la compra de una residencia en Carolina, que Culson le ayudó a conseguir como ‘realtor’.

“ Quisiera volver a nacer para volver a ser masoquista y meterme otra vez en el atletismo. Extraño mucho el deporte ” Javier Culson / ex corredor de 400 metros con vallas

Aunque señaló que podría trabajar con exponentes del atletismo en general para asistirlos en su acondicionamiento físico, prefiere concentrarse en lo que fue su especialidad de los 400 metros con vallas, en la que fue el mejor corredor del mundo por dos años seguidos en la Liga Diamante, con títulos consecutivos en 2012 y 2013 tras su bronce olímpico de Londres.

“Sí puedo entrenar atletas en general, se podría decir que en su preparación para condición física, pero más en mi especialidad, porque queda claro que mi dominio y especialidad fueron las vallas… el 110 (metros) y los 400. Porque eso fue lo que dominé. Es para hacer las cosas bien, porque no voy a entrenar a un atleta de fondo, porque yo no tengo esa experiencia. Me enfoco en la parte técnica y la preparación de un vallista”, dijo.

Y aunque no tiene puesta la mira en ningún atleta per se mientras sigue enfocado en su carrera de bienes raíces, señaló riendo que su hijo varón de cuatro años (Javier Emil) al parecer ha heredado sus dotes de atleta. Culson es padre también de una niña mayor.

Exhibe aptitudes para las vallas su hijo de 4 años

“Hasta el momento está el nene mío. Ese brinca como yo hacía cuando era nene”, dijo al preguntásele si alguno de sus dos retoños heredó algo del atletismo.

“Mami me contaba las anécdotas, que cogía los palos de escoba. Ahora él coge los palos de escoba de mi esposa y se pone a brincar en el pasillo, montando sus vallas. De hecho, su madrina le compró una valla y se pasa brincando. Y todo lo que vea por ahí como obstáculo, lo brinca como valla. Ya lo tienen en la sangre y técnicamente lo domina muy bien”.

Javier Emil ya está experimentando el sabor del atletismo y de las pistas, como ocurrió en las Justas de la LAI este año, a donde Culson asistió con su pequeño de 4 años. (Miguel Rodríguez)

Culson, que recién cumplió otro de sus objetivos tras el retiro como corredor, al completar su bachillerato de Estudios Liberales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, aclaró que no piensa forzar a su hijo a que practique un deporte en particular, sino que desea que experimente con varios.

Ese fue su caso cuando crecía, y recordó que se inició en el béisbol como lanzador, antes de decidirse por el atletismo cuando estaba en la escuela secundaria.

“Es solo un niño, tiene cuatro años. No voy a cometer el mismo error de muchos padres, que se enfocan en un deporte y le exigen tanto y tanto, que lo van desgastando. Cruzan de ser padres a ser entrenadores. A mi hijo lo dejo que explore”.

El otrora vallista indicó por otra parte que está siguiendo las incidencias del actual Campeonato Mundial que se viene celebrando en Eugene, Oregón, a donde Puerto Rico acudió con una delegación de ocho atletas.

“Lo estoy viendo y está bien competitivo… y a la representación de los muchachos, Beverly (Ramos) que estableció marca nacional. Esa es la reina aquí del deporte del atletismo. Y está Jasmine (Camacho-Quinn), estoy pendiente a todos”.

Jasmine Camacho-Quinn y Javier Culson han coincidido en actividades luego de su retiro en 2018. (Suministrada)

A preguntas si el Mundial de Oregón le ha traído algún recuerdo de su carrera, no vaciló en responder.

“Claro, quisiera volver a nacer para volver a ser masoquista y meterme otra vez en el atletismo”, dijo riendo. “Extraño mucho el deporte. Pero ahora lo veo y estoy viendo los muchachos de hoy día, que están corriendo sumamente bien”.