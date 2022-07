La vida del olímpico Javier Culson ha cambiado desde que se retiró de las pistas hace exactamente cuatro años.

Luego de cosechar resonantes triunfos en los 400 metros con vallas, como una presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y dos subcampeonatos mundiales en 2009 y 2011, Culson se ha dedicado a cuidar a su hijo Javier Emil y a terminar un bachillerato en Estudios Liberales de la Pontificia Universidad Católica de Ponce.

Asimismo, se convirtió en un agente de bienes raíces y se dedica a ese negocio con la compañía Keller Williams y bajo su firma JC Bienes Raíces PR. Una de sus últimas encomiendas ha sido buscarle a casa en Puerto Rico a otra gloria del deporte boricua, la múltiple campeona mundial Amanda Serrano.

Para Culson, ha sido experiencia gratificante el poder trabajar con la reconocida boxeadora.

“Esto comenzó por un referido de un cliente mío que me contrató para conseguirle una propiedad”, explicó Culson. “A mí me contacta el agente de Amanda para que le buscara opciones. Yo me he comprometido para hacer lo posible para conseguirle la propiedad ideal, y en esas estamos para hacerle realidad su sueño de que viva acá”, abundó el otrora atleta.

La relación de negocios entre Culson y Serrano fue confirmada a mediados de junio por la campeona pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB) a través de un comunicado de prensa. En ese momento, la peleadora declaró que estaba “muy contenta de tener a uno de los atletas más destacados de Puerto Rico en el proceso de cumplir mi sueño de comprar una casa en Puerto Rico”.

Serrano es residente de la ciudad de Nueva York, pero ha señalado que desea adquirir una propiedad en Puerto Rico. Actualmente se prepara para medirse a la argentina Brenda “La Pumita” Carabajal el 6 de agosto en una reyerta en el Madison Square Garden. Es la primera pelea de la puertorriqueña tras su derrota por decisión dividida en su histórico combate ante la irlandesa Katie Taylor por el título absoluto peso ligero.

“Para mí es un honor y a la vez una gran responsabilidad que me hayan escogido. Esto son puertas que se abren, y mi meta es cumplirle su sueño. Eso es lo más que me llenaría de satisfacción”, apuntó Culson.

El exdeportista compartió que ha tenido la oportunidad de comunicarse con Serrano y su entrenador a través de las redes sociales. “Ella es bien humilde. Así como la ves en persona, así mismo es en redes”.

Alma de vallista

El hijo menor del medallista olímpico ha demostrado que tiene madera para seguir los pasos de su padre. Así lo ha documentado Culson en tiernos videos que ha compartido en su cuenta de Instagram, en los que se puede ver a Javier Emil, de cuatro años, mientras salta las vallas con mucha destreza.

“El nene parece que nació con esa sangre de vallista”, dijo Culson, a quien le gustaría poder tener la oportunidad de entrenar a otros vallistas. “A él le encanta brincar. Yo le pongo los palos de escoba en la casa y brinca. Es lo que yo hacía cuando era nene. Cuando voy a visitar la pista, el nene se integra y pasa las vallas con mucha facilidad. Capta todo”, agregó.

Aunque le agrada lo que ve, Culson sostuvo que no tiene en mente presionar a su hijo a que practique esa disciplina. Igualmente, reconoció que se emociona al verlo pasar las vallas y que le hubiera gustado que Javier Emil hubiera tenido la oportunidad de verlo competir.

El niño nació en diciembre de 2017, y Culson anunció su retiro de las pistas en julio de 2018.

“Me emociono al verlo brincar vallas, y me hubiera gustado que él me hubiese visto en vivo. Pero pues. Pero espero que -con el favor de Dios- siga mis pasos”.