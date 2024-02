Javier Figueroa quiere demostrar que su victoria en el Ironman 70.3 Puerto Rico hace un año no fue por suerte

“Ya prácticamente estoy a punto de cumplir un año de obtener mi primera victoria en distancia Ironman, y qué mejor que hacerlo aquí en Puerto Rico. Y a un año (de esa victoria), pues los nervios ya están resurgiendo otra vez, porque ya estamos casi a tres semanas del evento. Obviamente, pues hay un poquito de presión por las expectativas, pero todo lo he manejado de manera muy positiva y me siento muy motivado para atravesar esta duodécima edición del Ironman, y tratar de consagrarme campeón nuevamente y disfrutar al máximo”, dijo Figueroa en entrevista con El Nuevo Día .

“Ya lo he ido asimilando y me lo he creído, porque aparte de ganar ese Ironman, pues tuve dos competencias más durante ese año. Y en las tres logré ganar, romper la cinta, y pues he caído en la realidad de lo que estoy haciendo y de lo que puedo seguir demostrando”.