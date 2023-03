Por diez ediciones, el Ironman 70.3 Puerto Rico fue dominado por atletas extranjeros.

Pero en el undécimo evento el domingo en la mañana en San Juan, el corozaleño Javier Figueroa se convirtió en el primer boricua en cruzar la meta como el ganador tras arribar con tiempo oficial de 4:09.46 ante la algarabía de quienes esperaban su llegada en el Parque del Tercer Milenio.

“Es la primera vez que lo hago aquí en Puerto Rico y la primera vez que gano”, dijo Figueroa mientras lloraba de emoción tras cruzar la meta en el evento que contó con más de 800 atletas participando, incluyendo representantes de Estados Unidos, Brasil, Panamá, Francia, México, Colombia y Ecuador.

Figueroa venía de competir en el Mundial de Ironman a la distancia de 70.3 en octubre en Utah y había participado de un total de cuatro eventos de esta índole previamente, pero este es su primer podio, además de ser el primer ganador del patio en la carrera de Ironman 70.3 Puerto Rico. Es la primera vez que completa esta prueba local.

“Estoy literalmente sin palabras y lleno de emociones. Estoy lleno de felicidad. Estuve casi toda la carrera al frente y pude mantenerme”, dijo Figueroa, quien salió del agua en segundo lugar con tiempo de 26:30 y solo detrás del eventual cuarto lugar Fabián Román (4:30:55).

”Cuando hice la transición a la bicicleta, Román me llevaba como 30 segundos de ventaja. Al principio lo estuve cazando y cuando le di alcance con un halón, no se pudo recuperar. Román fue mi inspiración en ese tramo de la carrera. Ya una vez cuando comencé la parte pedestre de 13.1 millas tenía cerca de cuatro minutos de ventaja. ¡No me lo creía! Traté de mantenerme enfocado para llegar primero”.

Figueroa llegó con cerca de 18 minutos de ventaja, pues el segundo lugar lo fue su compatriota Gabriel de Jesús con 4:27.13, seguido del azteca Daniel Martínez con 4:29:24. El quinto puesto fue para el estadounidense Stephen Day con 4:32:58.

La panameña María Florencia Fraga fue la primera mujer en cruzar la meta. (miguel j. Rodriguez)

Fraga completa la trifecta de las ‘P’

Punta del Este en Uruguay, Panamá y Puerto Rico a la distancia de 70.3 en tres fines de semanas consecutivos fue el reto que culminó con éxito el domingo en la tarde la representante de Panamá, María Florencia Fraga.

En las tres ediciones corridas, Fraga se paró en el podio, incluyendo victoria en la edición del domingo en Puerto Rico tras ser la primera fémina en llegar a la meta con tiempo de 4:51:20.

“¡Aún no me lo creo! ¡Tres Iroman corridos y tres podios en las tres ‘P’! Es algo grandioso”, indicó Fraga, quien originalmente no tenía planificado hacer los tres eventos consecutivos.

”Cuando corrí en Punta del Este ante un grupo bien competitivo, llegué en tercer lugar. Ahí me llamaron para ver si quería hacer el Ironman de Panamá. Dije que sí y gané ese evento. Luego el pasado martes me llamaron para ver si quería hacer el Iroman de Puerto Rico y también accedí. Llegué el jueves y también pude ganar aquí. Honestamente nunca tuve en mente hacer esto, pero ahora me siento muy satisfecha por lograrlo”.

Fraga, de 42 años edad, aprovechó para exhortar a sus colegas femeninas a entrenar y a cumplir sus metas.

“Soy madre, soy trabajadora y también saco tiempo para entrenar. Es sacrificado, pero con mucha pasión, disciplina y mucho respeto puedes lograr lo que te propongas”, agregó Fraga, quien se preparará ahora para competir en el Mundial de Ironman a distancia completa en Kona, Hawái en octubre.

La primera boricua en llegar a la meta fue Melissa Ríos en el cuarto lugar entre féminas con tiempo de 5:01:56. Antes que ella arribó la francesa Clemence Briche en segundo lugar con 4:52:37 y la estadounidense Tara McWilliams (4:57:43) en tercer puesto. El quinto lugar fue para la también estadounidense Tara Rooney con 1:46:35.

Entre las mejores 10 féminas hubo otras dos boricuas, incluyendo a Jessica González en octavo puesto con 5:19:44 y Karem Lajara en décimo lugar con 5:24:41.