Todo comenzó con una “locura” de su esposo, Nathan Rakitt, que le decía que quería hacer un Ironman. Cada vez que traía la conversación, Mónica Puig abría sus ojos y le decía: “Estás loco, no sabes de lo que hablas”.

Con las vueltas que da la vida, la campeona olímpica en el tenis de Río 2016 comenzó a participar en carreras y le cogió el gusto al mundo del running. Ya que hacía maratones, el próximo paso lógico para una atleta como ella era intentar un triatlón.

Es así como la supuesta “locura” de Rakitt se convirtió en una realidad que la llevó a anotarse junto a él en el Ironman 70.3 Augusta, que se celebró el 29 de septiembre.

La extenista terminó la dura prueba con tiempo de seis horas, 31 minutos y 27 segundos (6:31:27). Nada mal para ser su primer triatlón.

Su próximo paso fue buscar dónde haría su segundo medio Ironman, y para su sorpresa, Puerto Rico es uno de los países donde este evento se realiza. Rápidamente hizo los contactos para anotarse en la edición número 12, que se llevará a cabo el 17 de marzo de 2024. Puig no solo hará el triatlón -que comprende una ruta de natación de 1.2 millas (1.9 km), 56 millas (90 km) de bicicleta y una carrera pedestre a la distancia de 13.1 millas (21 km)- sino que será la embajadora de la competencia.

De igual manera, buscará clasificarse al Campeonato Mundial del Ironman 70.3, que se llevará a cabo en Taupo, Nueva Zelanda, el 14 y 15 de diciembre del 2024. Ella entiende que esto es algo que puede lograr porque cuando está en su casa, aflora la mejor versión de Mónica.

“Yo no quiero que esto sea algo de la carrera y bye. Yo quiero que esto sea por años porque después de hacer Augusta y el tiempo que hice me emocionó mucho y me encantó. La meta de mi esposo y la mía es clasificar en Puerto Rico para el Mundial de diciembre del año que viene”, compartió Puig en entrevista con El Nuevo Día.

“Me han dicho que la ruta de Puerto Rico es bien difícil por el calor y el viento. Pero hay algo muy especial cuando piso Puerto Rico, ya sea para jugar o para disfrutar. Saca lo mejor de mí, y sé que como deportista lo voy a dar todo”, agregó la comentarista deportiva, que lucía muy entusiasmada mientras conversaba sobre su nuevo reto.

Acostumbrada a entrenar a un alto nivel, Puig manifestó lo más difícil en este tipo de competencia es dominar la mente. Agregó que las partes que más disfruta del triatlón son la natación y el correr, y que la bicicleta es la que más dificultad le presenta, pero es algo con lo que trabaja. Recordó que para el Ironman de Augusta ejerció mucho cuidado en su bicicleta pues hace unos meses sufrió una caída y todavía siente temor.

“Yo estaba muy nerviosa (en Augusta). Antes de empezar la carrera estaba hablando un montón y mi pulso estaba como en 120 (pulsaciones por minuto). De repente, cuando escuche el ‘bip’ para entrar al agua, mi mente se puso en modo de competencia. Esto es lo más difícil, la mentalidad antes de entrar en una competencia”, dijo.

“La mentalidad es lo más difícil. Todo el mundo puede entrenar. Todo el mundo puede poner las horas, pero hay que tener la mente”, estipuló.

Mónica Puig quisiera completar el Ironman Puerto Rico 70.3 en cinco horas y media. (Suministrada)

Al hablar sobre lo que le gustaría lograr en Puerto Rico, dijo que desea bajar una hora para poder clasificar al Mundial. El Ironman que se llevará a cabo en la isla ofrece espacios de clasificación para grupos de edad. Los tiempos de clasificación cambian por grupo.

“En Augusta hice seis horas y media. Cinco horas y media sería ideal. Sé que puedo mejorar la bicicleta porque muchas veces fui despacio para cuidar que no me fuera a caer. Tengo que mejorar la fuerza en las piernas para poder empujar mejor la bicicleta. También empujarme un poco más en la corrida porque sé que puedo correr mejor de lo que hice en Augusta (hizo tiempo de 2:02:45), pero me quería cuidar. No quería terminar muerta. Quería cruzar la meta con una sonrisa”, apuntó Puig, que dijo que en Augusta estuvo a punto de conseguir el pase al Mundial, pero no lo consiguió.

Puig -que viene de vencer a Venus Williams en un partido amistoso realizado en San Juan el 16 de septiembre- también tiene en su agenda hacer un Ironman completo, que comprende una distancia de 2.4 millas (3.8 km) a nado, 112 millas (180 km) en bicicleta y una carrera de 26.2 millas (42.2 km).

Una década interesante

La extenista llegó a los 30 años el 27 de septiembre, y lo celebró pilotando un pequeño avión sobre la ciudad de Miami. Dejado atrás los 20 -donde consiguió triunfos resonantes como la medalla de oro olímpica, pero también sufrió con las lesiones que la obligaron a retirarse en junio de 2022- abraza esta nueva década con entusiasmo y mucha seguridad.

“Espero mucha locura”, dijo Puig al preguntársele qué espera de los próximos años.

“Los 20 fueron muy difíciles para mí porque estaban llenos de muchas cosas. Muchos altos y bajos. Conseguí la medalla de oro a mis 20. También siento que a mis 29 años -por fin- me encontré como persona. Ya me conozco mejor y no me importa tanto lo que dicen de mí porque sé quién soy. Conozco mi corazón, mi mente y quiero seguir desarrollándome como persona. Los 30 van a ser muy interesantes, especialmente porque encontré otra pasión en el triatlón”.