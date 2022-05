Más allá de la satisfacción personal que obtuvo al salir con la victoria en el Preakness Stakes, el jinete boricua José Luis Ortiz sabe que sus logros en la hípica estadounidense tienen un gran impacto en Puerto Rico, donde muchos jóvenes estudian para ser jockeys y los que ya lo son sueñan con tener grandes montas.

Proveniente de una familia ligada al hipismo -su abuelo Irad Ortiz y su tío Iván Ortiz fueron jinetes, mientras su hermano Irad Ortiz, Jr. compite aún- ha hecho una exitosa carrera en los hipódromos de Estados Unidos desde que se mudó a ese país en 2012.

En su resumé cuenta con un triunfo en la tercera pata de la Triple Corona, el Belmont Stakes del 2017 con el ejemplar Tapwrit. Asimismo, fue el jinete líder en victorias en Estados Unidos en 2016 y en 2017 ganó el Premio Eclipe al mejor jinete.

Por si fuera poco, este pasado sábado ganó la segunda pata de la Triple Corona en el hipódromo Pimlico, en Baltimore, Maryland, sobre el potro Early Voting.

Todo esto convierte al jinete graduado de la Escuela Vocacional de Hípica Agustín Mercado Reverón, de Canóvanas, en un ejemplo a seguir y él lo sabe. Esto algo que lo llena de satisfacción, le dijo a El Nuevo Día.

“Creo que hay muchos jóvenes que están, no solo en la escuela de jinetes, sino que están montando en Puerto Rico y que son jóvenes y de alguna manera u otra siguen mi carrera y la de mi hermano y la de otros puertorriqueños que estamos haciendo campaña acá (en Estados Unidos)”, expresó el jockey de 28 años natural de Trujillo Alto.

“Para mí es bueno para que ellos vean que si nosotros lo estamos haciendo, ellos también pueden hacerlo y buscar un mejor futuro y cumplir otras metas. Que vean que los sueños se hacen realidad porque yo también estuve en su posición”, añadió el competidor, que creció en la profesión admirando a colegas como Juan Carlos Díaz, Carlos Pizarro, José Rivera y a John Velázquez en Estados Unidos.

En el plano personal, José Luis sostuvo que su victoria en el Preakness significa mucho para él “porque es una carrera histórica” y representa otro escalón que lo ayudará a cumplir su sueño de ser exaltado al Salón de Fama del Hipismo. De hecho, el deportista entiende que si continúa saludable algún día podrá unirse a Velázquez, que fue exaltado en 2012, y a Ángel “Junior” Cordero, de la clase de 1988.

“Siento que voy hacia el Salón de la Fama, pero esta es una profesión en la que no se puede predecir mucho porque no se sabe lo que puede pasar en el futuro. Ojalá me mantenga saludable y pueda cumplir ese sueño”, apuntó.

José Luis Ortiz posa junto a su familia luego de su victoria en el Preakness Stakes. (Terrance Williams)

Invadido por la emoción

José Luis reconoció que cuando ganó el Preakness, “me emocioné bastante porque ganar este tipo de carreras es un sueño”.

Las cámaras captaron a Ortiz secándose las lágrimas tras lograr la victoria.

“Cuando cruzas la meta y sientes que lograste ese sueño, es bien emocionante. Hay mucho sentimiento porque ves que todo el trabajo duro que hemos hecho en los últimos 10 años está dando frutos”, expuso el jockey, que se dio cuenta que tenía la carrera en el bolsillo en los últimos 600 a 400 metros.

Al hablar sobre el ejemplar Early Voting, que es entrenado por Chad C. Brown, lo describió como un caballo joven que es un “late development”.

“Se ha desarrollado un poco más tarde que los otros caballos que estaban primeros. Por eso fue que el entrenador decidió no correrlo en el Kentucky Derby a pesar de que podía correr porque tenía los puntos. Pero decidieron no correrlo porque era un caballo que tenía tres carreras, y el Kentucky Derby es una carrera muy dura en la que debes tener bastante experiencia. Entendíamos que no tenía la experiencia para correr con 20 caballos”, explicó.

José Luis, que tuvo otras importantes victorias este fin de semana con las potrancas Pizza Bianca, ganadora del Breeders’ Cup el año pasado, y Technical Analysis, tiene en agenda competir en junio en el evento Royal Ascot, que se corre en el Hipódromo de Ascot, en Inglaterra, y en la última pata de la Triple Corona, el Belmont Stakes, en Elmont, Nueva York.

De hecho, en el Royal Ascot correrá sobre el lomo de Pizza Bianca. Mientras aún no sabe cuál caballo montará en el Belmont Stakes, aunque si sabe que montará a la yegua mexicana Letruska en otra de las carreras de ese evento.