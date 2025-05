Kilómetros de Cambio recauda más de $400,000 en su carrera contra la violencia de género

“Gracias a estas embajadoras que se lanzaron a las calles a gritar ‘Basta ya’ a la violencia doméstica. Ellas representan a las mujeres que ya no están y son la voz de las que aún sufren en silencio la violencia a manos de quienes juraron amarlas. A estas mujeres maltratadas les decimos que no están solas, que pueden salvar su vida si van a un albergue. No mueras por amor. Ni una más”, agregó.