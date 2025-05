“La exhortación es a que sigamos trabajando. No importa si estás dentro de ese ciclo y si no puedes salir, hay gente allá afuera que te puede ayudar. Estamos consiguiendo los recursos. Hay gente igual que yo que tuvo miedo de compartirlo y de salir. Otras también lo pueden hacer. Hay muchas cosas por las que participar en el evento. Damos esperanza y también nos ayuda físicamente. No es fácil salir del ciclo, pero hay esperanza y vamos juntas”, exhortó García a El Nuevo Día.