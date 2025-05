Alex DJ: “Rompí la cadena”

“Vivía con una mujer maravillosa. Desde que tengo uso de razón, hasta que me fui de mi casa porque me casé, esa mujer fue maltratada. Esa mujer es mi mamá. Le juré a mi esposa que nunca le iba a hacer pasar lo que le hicieron pasar a mi mamá. Gracias a Dios eso nunca ha pasado. Yo rompí la cadena. Pudieran decir ‘yo soy así porque así fue que me criaron’. Les digo que no. Rompí la cadena por el bien de toda mi familia y vamos a correr con Kilómetros de Cambio“, apuntó Alex DJ.