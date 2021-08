La campeona olímpica de los 100 metros con vallas de los Juegos de Tokio 2020, Jasmine Camacho-Quinn, recibió hoy un homenaje en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, en una sesión especial conjunta con miembros del Senado que estuvo enmarcada en la reafirmación de la puertorriqueñidad de la atleta.

A todas luces, la Legislatura se dio por enterada que más allá del júbilo que generó en la población el triunfo de la vallista y su medalla de oro, hay un sector minoritario que también cuestiona que una atleta no nacida ni residente en la isla representara al país.

En sus mensajes, varios de los legisladores recalcaron que el lugar de nacimiento no define la nacionalidad, y tal vez uno de los más contundentes en sus palabras fue el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, quien aseguró que con su gesta, Camacho-Quinn resolvió una gran pregunta.

“En 2016, Puerto Rico te lloró cuando la medalla y tu victoria, con un tropiezo, se escapó”, recordó de entrada en su mensaje Matos García, en alusión a los Juegos de Río cuando la corredora falló en adelantar a la final. “Pero Puerto Rico lloró y celebró tu victoria en el próximo ciclo olímpico, demostrando que quien persevera, triunfa”.

“Hoy tu país te celebra, pero lo más importante, es que has resuelto una pregunta casi milenaria, y la pregunta es ¿qué es nacionalidad? Y con tu gesta, y tu dedicación, y tu compromiso con tu isla, has demostrado que nacionalidad no siempre es dónde se nace, sino dónde el corazón se siente libre”, pronunció Matos García.

Pero también hubo quien acudió a citas célebres de figuras de la historia como el nacionalista Pedro Albizu Campos. El representante Dennis Márquez, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, fue quien lo citó abriendo la tanda de mensajes dirigidos a Jasmine.

“La patria la representan quienes la reafirman”, dijo Márquez, quien de seguido exclamó que “hoy homenajeamos a Jasmine, quien nos representó en las Olimpiadas, quien compitió por Puerto Rico, por nuestra nación, y triunfó para orgullo y júbilo de todo un país”.

El representante por acumulación destacó, además, que el triunfo de Camacho-Quinn fue de todos los puertorriqueños, incluyendo los de la diáspora.

“Es el triunfo de una nación dividida geográficamente, pero unida históricamente”.

Para la atleta, este reconocimiento fue la culminación de una intensa visita de dos días a la isla.

“Primero, quiero decir gracias a todos. Hace cinco años, no fue fácil”, dijo Camacho-Quinn ante los legisladores. “Pero, definitivamente, no quería detenerme ahí. Terminé mi carrera universitaria y me convertí en profesional. Y como saben, los Juegos Olímpicos fueron pospuestos (por la pandemia en 2020) y eso me dio un tiempo extra, para entrenar fuerte y traer esa medalla a la isla”.

“Significa mucho ver que ha traído tanta alegría”, agregó, antes de recibir un reconocimiento de la legislatura y de una sesión de fotos con los representantes y senadores que estuvieron presente en la sesión.

Previo a las breves palabras de Jasmine, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, escogió hablarle en inglés a la atleta. Sin embargo, cerró su mensaje aludiendo el gesto de Camacho-Quinn de subir al podio en Tokio con una flor de maga en su cabello.

“¡Que viva la flor de maga de Puerto Rico, Jasmine Camacho-Quinn”, dijo a viva voz el representante Hernández, quien así mismo quedó en récord prometiendo que la Cámara cumplirá su palabra de buscar la ayuda en fondos para el Comité Olímpico de Puerto Rico.