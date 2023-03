Luego de las actuaciones de atletas puertorriqueños como la medallista olímpica Jasmine Camacho-Quinn y el decatleta Ayden Owens-Delerme, la Unidad de Integridad Atlética de la World Athletics elevó el nivel de vigilancia en la isla para efectos de casos de dopaje, lo que obliga a la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur) en coordinación con a la Organización Antidopaje de Puerto Rico (Prado, por sus siglas en inglés) a redoblar esfuerzos para manejar este asunto.

El presidente de la Fapur, Luis Dieppa, expuso que Puerto Rico fue elevado de la categoría C a la B en enero de 2023.

“World Athletics tiene una unidad de integridad, que establece tres grandes categorías para los países del mundo. La categoría A son los países con mayores casos o reincidencia en dopaje. Por el ejemplo, el caso de Rusia o Kenia. Hay unos documentos que les dicen las responsabilidades que tienen para garantizar una pureza. El nivel B es para países que tienen algunos casos y que muestran un desarrollo deportivo. El nivel C es para países que tienen sus programas pero no tienen casos o no son destacados”, explicó Dieppa.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico, gracias a los resultados de Jasmine, Ayden...y los otros 24 atletas que tenemos metidos en los primeros lugares del mundo, nos subieron a categoría B en enero de 2023. Esto significa que gracias al proyecto que tenemos, nos toca hacer más controles. Mientras más te destacas, más tienes que probar que estás limpio”, agregó el líder deportivo.

Dieppa expresó que cónsono con este cambio, ha comenzado a hacer un plan de educación y de registro de atletas. De hecho, expuso que la próxima semana tendrán un seminario sobre el tema del dopaje. Igualmente, aclaró que la Fapur no está encargada de hacer controles de dopaje, sino que eso le corresponde a la Prado.

El presidente de la Fapur lamentó la situación del fondista Alexander Torres, que tuvo un resultado adverso al diurético clorotiazida y su metabolito hidroclorotiazida en una prueba fuera de competencia, y expuso que una vez se enteraron del resultado le escribieron al fondista para informarle del mismo y del proceso apelativo. También le dejaron saber que estaba suspendido de forma provisional.