Los Chiefs del boricua Isiah Pacheco disputarán su séptima final consecutiva de la Conferencia Americana de NFL

Ese recorrido no ha terminado. No cuando existe la posibilidad de ganar ese tercer Super Bowl sin precedentes.

Can't stop the energy 🔋 pic.twitter.com/tdetbzfOV4

“Sabiendo contra quién jugábamos este partido, no podíamos cometer los errores que cometimos”, dijo el entrenador de los Texans, DeMeco Ryans. “Tuvimos muchos errores y nos hicimos daño, ya sea en los equipos especiales que no convirtieron, la defensiva que no cubrió como debía o el ataque que no protegió a nuestro quarterback”.