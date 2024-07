Los primeros Juegos Olímpicos de Esports ya son oficiales y Puerto Rico quiere decir presente

París, Francia - Los primeros Juegos Olímpicos de Esports tienen fecha y sede, y la Federación de Puerto Rico de Esports no tardó en levantar la mano, según informó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico , Sara Rosario.

La presidenta del Copur también levantó la mano cuando este diario le preguntó si aspira a llegar a Arabia Saudita 2025. Aclaró que no puede categorizar la asistencia porque no quedó definido en el congreso cómo será el proceso de clasificación y las cuotas de plazas para cada una de las tres categorías.

“Si es un deporte o no, cada cual tiene su manera de interpretarlo. No está fácil definir si eres atleta o no. Pero ya están aprobados y a partir del 2025 van a tener sus primeros Juegos”, respondió.