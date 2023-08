La Organización Antidopaje de Puerto Rico (Prado, por sus siglas en inglés) confirmó que durante la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) realizó varios controles, lo que no replicó en el recién concluido torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Según explicó el presidente de la Prado, David Bahamundi, las pruebas en la liga femenina surgieron del plan de riesgo que hace la agencia.

Al momento de conversar con El Nuevo Día no pudo precisar la cantidad de exámenes que se realizaron -pues se encontraba fuera de la oficina- pero dijo que se hicieron “varias pruebas” en más de un juego y que fueron de las primeras muestras que se tomaron en el 2022. En el torneo femenino hubo un positivo de una jugadora de las Cangrejeras de Santurce.

Agregó que en el torneo superior masculino (BSN) no hicieron controles este año, pero agregó que los planes son hacerlo para la próxima temporada.

El torneo femenino de 2022 concluyó en noviembre y la competencia del BSN de este año arrancó en marzo.

“En el masculino no lo pudimos hacer este año. Entramos en una planificación dándole una orientación primero a los apoderados. Estamos trabajando en un proyecto educativo. Se espera que para la próxima temporada sí empecemos a hacer controles ahí”, declaró Bahamundi a este medio.

Esa orientación no aconteció en el BSNF, cuando la Prado comenzó a realizar las pruebas en la pasada temporada sin ningún tipo de aviso, indicó el director de la liga, Luis Gabriel Miranda.

Miranda contó que la Prado nunca tuvo una comunicación con su organismo para dejarle saber de la intención de hacer controles durante la campaña. Dijo que se enteró de las pruebas antes de un partido en Santurce, cuando el apoderado le comunicó que personal de la Prado había llegado sin avisar a la cancha.

“Nadie de esa organización (Prado) nos llamó para hablarnos de las pruebas. No hubo orientación ni proceso educativo. Ellos simplemente llegaron a una cancha sin avisar. Y cuando me llaman de la cancha, el director de torneo Rafael Otero hizo unas llamadas para saber lo que estaba pasando. Y el apoderado me dice que el personal (de la Prado) dijo que si las jugadoras no se sometían a las pruebas, podían ser suspendidas. Y ante esa amenaza, si podemos decirle así, accedimos”, dijo Miranda.

“ Y ahora mismo, mi indignación es mayor porque ninguna prueba se hizo en el BSN. Yo sabía lo que iba a pasar en el BSN ” Luis Gabriel Miranda / director del BSNF

En ese momento, según Miranda, personal de la Prado le indicó que harían lo mismo en el torneo 2023 del BSN.

“Y yo les dije que eso no iba a pasar”, dijo Miranda, quien fungió como gerente general de los Piratas de Quebradillas en el BSN en los últimos años. “Les dije que no se iban a atrever a hacer lo mismo en el BSN, de llegar sin avisar a una cancha. Y ahora mismo, mi indignación es mayor porque ninguna prueba se hizo en el BSN. Yo sabía lo que iba a pasar en el BSN y, por eso, me opuse en un principio que hicieran las pruebas en Santurce. El trato, definitivamente, no fue el mismo”, aseveró Miranda con malestar.

Y Miranda ya tiene una posición distinta este año, tras ver lo acontecido en el BSN.

“De más está decir que no voy a permitir ningún dopaje este año. Así lo pueden decir. Si no hacen un proceso educativo igualito como el de los muchachos del BSN, (no lo voy a permitir). Esas son las instrucciones”, insistió Miranda.

Al preguntárlese al presidente de la Prado por qué se hicieron pruebas en la liga femenina y si se había ofrecido algún tipo de orientación a los directivos y apoderados del BSNF, Bahamundi argumentó que ya se había dado un taller en el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), en el que se invitó a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

Cabe destacar que tanto el BSNF como el BSN son ligas afiliadas a la Federación, pero totalmente autónomas con sus propios reglamentos. Por tal razón, Miranda dijo que nadie de la Federación le extendió una invitación al taller.

“Se había dado un taller para el Comité Olímpico, y ahí se había invitado a algunas federaciones. A la Federación de Baloncesto se le había notificado. No se hizo como lo estamos planificando para los varones. Pero sí hizo en las féminas primero porque en nuestro plan de riesgo había petición de hacer controles en la liga. Se empezó por ahí”, articuló.

El presidente de la Organización Antidopaje de Puerto Rico, David Bahamundi, dijo que a pesar de orientar a los directivos del BSN, no realizaron pruebas de dopaje esta campaña. (Carlos Giusti/Staff)

“Esto es en dos vertientes. Nuestro plan de riesgo tiene una cantidad de controles que nos exige la Agencia Mundial Antidopaje de acuerdo a cómo están las estadísticas internacionales porque tienen más riesgo y qué resultados se han visto en los eventos regionales”, explicó Bahamundi.

Miranda, a su vez, desconoce de dónde surgió la petición para que la Prado realizara controles en su liga.

“Yo no hice ninguna petición y me consta que la Federación tampoco. Si hablan de una petición, me gustaría saber de dónde salió”, apuntó Miranda.

De ese grupo de pruebas ya se dio a conocer un resultado de una jugadora de las Cangrejeras de Santurce, identificada como Zuleynicole Aponte Ortiz, quien ha sido suspendida por cuatro años luego de obtener un resultado analítico adverso. La suspensión de la competidora comenzó el 19 de julio de 2023 y culmina el 18 de julio de 2027.

De otra parte, Bahamundi expresó que la oficina que dirige ha sostenido charlas con el Equipo Nacional de béisbol femenino y la próxima semana planea reunirse con los directores atléticos de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) y en noviembre con la Liga de Béisbol Doble A.

Asimismo, compartió que ya se le hicieron controles a los integrantes de la preselección de baloncesto que representarán al país en la Copa Mundial de la FIBA.

(Carlos Rosa Rosa colaboró en esta historia)