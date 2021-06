Llegaron con los pelos pintados a la Casa Olímpica del Viejo San Juan. Y en ocasiones se movieron por los viejos pasillos de la tradicional instalación deslizándose sobre sus patinetas. Llegaron con una vibra muy distinta al olimpismo tradicional.

Los skaters olímpicos boricuas Manny Santiago y Steven Piñeiro agregaron esta semana otro sabor a la delegación de Puerto Rico desde su primer encuentro personal con los otros atletas de Puerto Rico que representarán la isla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La delegación vive otro cambio con la entrada de deportes no tradicionales impulsados por el Comité Olímpico Internacional, como es el caso de la patineta, que introduce atletas con una formación deportiva urbana, con una personalidad sin miedo forjada por disciplinas extremas, pero con la misma intención de ganar que el resto de los atletas.

“La vida de nosotros es distinta al boxeo, al béisbol, a pista y campo. Nos criamos en la calle corriendo skate”, dijo Santiago.

“Pero el skate también tiene pasión, tiene sueños. Eso lo compartimos con los otros atletas”.

El skater parece ser un atleta sin temor al fracaso. La naturaleza de su deporte coloca al atleta en posición de levantarse de las comunes caídas para lograr el objetivo. El riesgo es parte de su juego.

Su personalidad es relajada, tal vez por pasar tanto tiempo libre sobre la patineta, muchas veces sin supervisión de coaches, contrario a la gran mayoría de los deportes.

Steven Piñeiro (izquierda) y Manny Santiago llegan a la delegación con una combinación de deporte y arte en su disciplina olímpica de skateboard.

Es la primera vez que este deportes es incluido en los Juegos Olímpicos. En la foto, Steven Yancy Piñeiro, quien es especialista en la modalidad de park.

Ambos se presentan como atletas con una formación muy distinta a lo usual en el olimpismo, cuando van camino a debutar en los Juegos de Tokio.

En la foto, Manny Santiago, quien competirá en la categoría Street de Skateboarding.

Steven Piñeiro vuelva al filo de la pared. Competirá en la modalidad de Park.

El propósito del movimiento olímpico al introducir en Tokio deportes como el stake, el surfing y el BMX es atraer la energía de la juventud que practica o se identifica con esos deportes y sus culturas.

Steven Yancy Piñeiro. (Ramón "Tonito" Zayas)

Las fotos se realizaron en el "skate park" improvisado en Punta Las Marías. (Ramón "Tonito" Zayas)

El skater considera la patineta un arte, además de un deporte. Por eso los tatuajes, la melladura y el pelo pintado de Santiago, o la admisión de Piñeiro en la escuela de arte culinarias de la Universidad Ana G. Méndez.

La patineta apela a la juventud. El propósito del movimiento olímpico al introducir en Tokio deportes como el stake, el surfing y el BMX es atraer la energía de la juventud que practica o se identifica con esos deportes y sus culturas.

En Puerto Rico, Santiago y Piñeiro ya se dejan sentir entre los miembros juveniles de la delegación, y ya tienen una fanática especial en la atleta más joven de la delegación, la tenimesista Adriana Díaz, de 20 años. Díaz dijo que ve a Santiago y a Piñeiro como unos atletas que hacen cosas “súper cool”.

“Me encanta. Le dije a Melanie (Díaz) ‘ellos parecen súper cool’. Lo que hacen es como nosotros: un deporte no regular. Y los he visto y me encantaría ir a una competencia de ellos y verlos en acción” dijo Adriana.