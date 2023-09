La puertorriqueña Mariecarmen Rivera sumó este viernes otra presea a la delegación boricua que participa en el Mundial de Stand Up Paddle en Francia, al conquistar el bronce en la competencia de la carrera técnica SUP.

Rivera, que solo quedó detrás de la nueva campeona mundial y medallista de oro, la española Esperanza Barreras y de la francesa Melanie Lafenetre (plata), se posicionó con ese tercer lugar del Mundial como la mejor de su modalidad en América, por lo que ahora la Federación de Surfing de Puerto Rico tiene esperanza de que la boricua sume otra medalla para la isla en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago (Chile) 2023, a los que está clasificada.

“Estoy supercontenta y muy feliz por haber ganado un tercer lugar en técnica. La vez pasada en esta misma categoría había quedado séptima y tercera de América. Y esta vez fui la primera de América”, dijo Rivera vía mensaje de voz a El Nuevo Día, desde Francia.

“Estados Unidos no vino, pero el nivel de Estados Unidos es bien parecido al nivel de España y de Francia. Estuve ahí en la lucha, y eso significa y me coloca con buenas expectativas para los Panamericanos. En los Panamericanos, pues obviamente, como lo he dicho siempre, voy a ir por todo y me gustaría traer la medalla de oro”.

Rivera tiene en agenda otros tres eventos en los dos días de contienda que restan del Mundial. Este sábado será la carrera de larga distancia, mientras que el domingo tendrá los relevos y el ‘sprint’. En esta última modalidad viene de conquistar precisamente un bronce en el pasado Mundial celebrado en la isla en 2022, por lo que el presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico, espera también un buen resultado de la boricua.

“Todavía me faltan tres competencias, en las que tenemos muchas posibilidades también de medalla. Así que ahora estoy feliz y contenta, pero celebramos el domingo. Estoy enfocada en la recuperación y en poder dar lo mejor de mí en esas carreras que faltan”.

Suzette Vélez, acomodándose en la tabla en la modalidad de Pronce, subió al podio también con un cuarto lugar y la medalla de cobre. (Suministrada / ISA)

El Mundial en Francia concluye el domingo, con varios puertorriqueños con oportunidad de aspirar a preseas, aparte de Rivera. Las premiaciones serán ese día, por lo que se escuchará finalmente La Borinqueña, cuando menos por el oro que conquistó el miércoles Max Torres en la prueba de SUP Surf.

Oscar Martínez Borras, presidente de la federación local, explicó que la carrera técnica en la que Mariecarmen se adjudicó el bronce, es la misma que se correrá en Chile. No todas las modalidades del Stand Up Paddle se celebrarán en los Panamericanos.

“Logró el bronce a nivel mundial y se posicionó primera de nuestra región, así que apunta a otra medalla allí en Chile. Estuvo dominando la carrera peleando con España y Francia en esas primeras tres posiciones. La que ganó, Esperanza, fue campeona mundial en 2019″, dijo Martínez Borrás.

Rivera no fue la única competidora del patio activa este viernes. Nimsay García, que también llegó a la final de esa modalidad, arribó en la posición número 18, y su hermano Omelv García, que hizo la misma prueba en la rama masculina, terminó vigésimo.

Por su parte, Suzette Vélez, en la modalidad de Prone, arribó cuarta y subió al podio, ya que en Stand Up se otorga medalla (cobre) también en esa posición.

Entretanto, Max Torres, que viene de coronarse campeón mundial este pasado miércoles al dominar la prueba final de SUP Surf, cumplió con su objetivo de un quinto lugar en Prone en la rama masculina este viernes. Torres es otro de los atletas de este deporte que irá a los Panamericanos de Chile y en quien se tiene esperanza para subir al podio también luego oro en Francia.

La modalidad Prone es en la que los competidores van acostados sobre la tabla de Paddle.

El otro atleta de Paddle clasificado para los Panamericanos, Ricardo Ávila, competirá también en la modalidad de Sprint.

El sábado, explicó Martínez Borrás, estará en contienda Nolo López aparte de Rivera, ambos en la carrera de distancia.

“El domingo se acaba todo y son las premiaciones. Y esperamos tener varios medallistas”, concluyó el presidente federativo.