Marileidy Paulino se convierte en la primera mujer dominicana con un oro olímpico en los 400 metros de París 2024

“Era esto, era el récord lo que dije que quería” , dijo Paulino sobre sus declaraciones previas. “Era el récord del mundo o el récord olímpico y lo logré, no sé cómo expresarlo”.

“Las mujeres están tomando un poco de poder, no solo yo, hay otras que tendrán buenos resultados y pueden hacerlo en Los Ángeles” , avisó la reinante campeona mundial sobre la próxima cita olímpica en 2028. “Ha sido un gran ciclo olímpico, esta era la única medalla que me faltaba para el ciclo de oro, estoy agradecida con mi equipo y conmigo misma”.

Antes de la prueba, Paulino rezó como es su costumbre. Los días previos y posteriores a las rondas clasificatorias siempre los dedica a un ser superior y el día más importante de su vida no fue la excepción.

“Me siento muy agradecida con Dios con mi equipo de trabajo y conmigo porque me he esforzado mucho para este logro” , afirmó después de salir de la pista.

Cuando sonó el disparo, Paulino no fue la más rápida saliendo de los bloques. Iba cuarta luego de los primeros 100 metros, tercera luego de los 200 y segunda en los 300. Pero entró a los 100 con una ligera ventaja que se agigantó unos 50 metros antes de cruzar la meta.

“No te imaginas lo que pasa en tu país. Es un país que realmente está feliz por ti y por todo lo que tú has logrado y hoy que rompiste el récord nos has dado todo, nos ha dado la felicidad”, dijo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien le hizo una llamada telefónica a la atleta.

“Soy de las personas que no vienen a competir por dinero, sino porque me gusta el atletismo”, comentó Paulino. “Lo hago para que los jóvenes salgan adelante. Es una puerta que se abre para los dominicanos y me hace feliz ver que muchas niñas se refugian en el deporte”.