Tom Jackson, quien jugó 14 temporadas con los Broncos de Denver antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de ESPN durante 32 años, falleció a los 75 años, anunciaron su familia y la cadena deportiva el domingo.

Jackson murió el viernes, pero, por deseo suyo, la noticia se mantuvo en reserva hasta el inicio de la edición dominical de Sunday NFL Countdown, conducida por su amigo de toda la vida y compañero de transmisiones, Chris Berman.

La causa del fallecimiento no fue revelada.

“Tom era mucho más que un consumado analista de la NFL. No había nadie más amable, más considerado, más leal o más cautivador que él. Y cuando se trataba de reír, la risa de Tom era frecuente e inconfundible”, expresó Berman al comenzar la transmisión.

“Tom era mi mejor amigo en lo profesional y en lo personal. Si alguna vez lo conociste o simplemente lo conocías por verlo en ESPN, también era tu mejor amigo”, agregó.

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Berman recordó que Jackson había visitado por sorpresa las instalaciones de ESPN unas semanas antes de su fallecimiento y que ambos conversaron por última vez el martes.

Una carrera destacada con los Broncos

Seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL de 1973, procedente de la Universidad de Louisville, Jackson se convirtió en una figura importante de la defensa de Denver.

Fue uno de los líderes del equipo que alcanzó su primer Super Bowl en 1977 y disputó 177 partidos como titular entre 1973 y 1986.

Randy Gradishar (izquierda) y su excompañero de los Broncos de Denver, Tom Jackson, posan el 3 de agosto de 2024, antes de la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. (David Dermer)

Durante su trayectoria, recibió tres selecciones al Pro Bowl y fue reconocido como integrante del primer equipo All-Pro en 1977 y del segundo equipo en 1978.

Se retiró después de que los Broncos alcanzaran su segundo Super Bowl.

Una voz que marcó generaciones

Tras colgar los botines, Jackson inició una extensa carrera televisiva en ESPN, donde trabajó de 1987 a 2016 en programas como Sunday NFL Countdown y NFL Primetime.

Su química con Berman se convirtió en una de las señas de identidad de la cobertura de la NFL.

Antes de la expansión de internet y de que NBC adquiriera los derechos de los partidos de los domingos por la noche en 2006, NFL Primetime era una cita obligada para millones de aficionados.

El programa reunía las mejores jugadas de cada jornada, acompañadas por los comentarios y las bromas de Berman y Jackson, quienes desarrollaron una complicidad que los llevaba incluso a completar las frases del otro.

El exreceptor y miembro del Salón de la Fama Randy Moss recordó cuánto esperaba ver el programa cuando todavía era jugador.

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“Recuerdo salir de los partidos y apresurarme para llegar a casa y ver Primetime, porque todo lo que quería saber era qué iban a decir tú y Tom Jackson sobre el equipo”, expresó Moss durante la transmisión.

Jackson regresó brevemente a ESPN en 2019 para reunirse con Berman en una versión digital de NFL Primetime.