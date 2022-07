Eugene, Oregón. La famosa marca deportiva Nike le dio a la delegación de Puerto Rico una muestra de su línea para que la use durante el Campeonato Mundial de Oregón 2022.

La muestra es parte de un acuerdo que trabajan la Nike y la Federación de Atletismo de Puerto Rico durante el Mundial, en donde la marca deportiva Asics es la principal auspiciadora del evento, pero en donde Nike tiene bajo contrato de auspicio a decenas de atletas, incluyendo a la boricua Jasmine Camacho-Quinn.

“Vamos a decir que en este momento es un acto de buena voluntad”, dijo el presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Luis Dieppa, sobre la muestra que Nike les dio.

La vestimenta es azul, incluye mochilas y otros artículos y lleva impresa la bandera de Puerto Rico.

Dieppa dijo que su deseo es lograr un acuerdo que no solamente vista al equipo adulto, sino que también se extienda a los equipos juveniles.

“Queremos que sea un negocio para el ciclo y nos cubra nuestras necesidades en la Federación. Tenemos atletas juveniles, el Campeonato Mundial Sub-20 al que vamos a ir, atletas de distancias largas que tenemos que vestir. Estamos trabajando con eso”, dijo.

Nike ya viste a Camacho-Quinn y está llegando a un acuerdo con el decalista Ayden Owens Delerme. También ha tenido acuerdos con el semifondista Wesley Vázquez.

La fondista boricua Beverly Ramos también tiene un auspicio de marcas. El de Ramos es New Balance. El atuendo de Nike no afecta su participación con New Balance.

Recientemente se informó que la marca Puma llegó a un acuerdo de $2 millones con la velocista y recién egresada de la NCAA, Abby Steiner.

Dieppa informó que podrían llegar a un acuerdo durante la celebración del evento mundial que concluye el 24 de julio.