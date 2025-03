Ninguno de los cuatro golfistas boricuas hace el corte en el Puerto Rico Open

Río Grande - El danés Rasmus Neergaard-Petersen le dio vuelta a la tabla de posiciones del Puerto Rico Open con una de las actuaciones más consistentes en los primeros dos días de acción en el Grand Reserve Golf Club, rematando al final de la segunda ronda con un birdie en el hoyo 18 que le permitió rebasar al estadounidense Davis Riley y adueñarse del liderato.

Neergaard-Petersen puede buscar su primer título en un torneo del Tour de la PGA este domingo, mientras Riley sigue en buena posición para conquistar su tercero.

Chris Nido firmó una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par, totalizando 141 (-3) y quedando fuera del corte en una exigente edición del torneo, ya que la línea se trazó en -5 para mantenerse jugando el resto del torneo.

Ninguno de los cuatro puertorriqueños logró salvar el corte.

Neergaard-Petersen firmó tarjeta de 65 golpes el viernes, luego de un 64 el jueves, para totalizar al momento 129 golpes, 15 bajo par, uno de ventaja sobre Riley.

Riley entregó tarjeta de 66 golpes el viernes, luego de un 64 el jueves, para sumar 130 golpes.

De este modo, temprano en la mañana desplazó al líder de la primera jornada, Kevin Roy, quien había tirado 10 bajo par al inicio del torneo para registrar la mejor primera ronda de cualquier jugador en la historia del Abierto de Puerto Rico.

“Cuando estuve aquí la última vez, los nueve hoyos estaban invertidos. Definitivamente es un tipo de campo diferente, pero creo que es un tramo final realmente bueno. Así que creo que da algo de rendimiento. Tal vez algunos finales más geniales que el diseño previo. Creo que sí, soy un gran admirador del nuevo diseño”, destacó Riley sobre la reconfiguración del campo del Grand Reserve Golf Club para la edición número 17 del Puerto Rico Open.

Riley se mantuvo en el liderato hasta que el danés completó su segunda ronda.

Hace cuatro años Riley jugó este torneo, por lo que pudo notar la diferencia con el cambio de configuración del campo.

“Solo estamos a mitad de camino, pero no podría pedir un mejor comienzo. Obviamente, me hubiera gustado poder conseguir uno o dos (birdies) más hoy, pero ya sabes, un ocho y un seis bajo par los primeros dos días, si me hubieras dicho eso el miércoles, habría estado muy feliz”, agregó el jugador de 28 años y seis de experiencia como profesional, sobre la posición en que se encuentra.

Natural de Hattiesburg, Mississippi, Riley se siente con oportunidad de conseguir lo que sería su tercer título, ya que viene de ganar en 2023 el Zurich Classic de Nueva Orleans, y en 2024 el Charles Schwab Challenge.

“Siento que estoy en una buena posición. Será interesante ver qué hacen los muchachos esta tarde y dónde termino (el día) en la tabla de líderes, pero me gustaría pensar que me mantendré cerca de la cima. Espero con ansias el fin de semana”.

Parte de los jugadores en esta edición del Puerto Rico Open en Río Grande. (Ramon "Tonito" Zayas)

Por su parte, Kelvin Hernández, otro de los boricuas activos, jugó 20 hoyos el viernes, pues tuvo que completar los últimos dos de su primera ronda, y terminó entregando tarjeta de 72 golpes, tirando para par. Esa actuación la repitió en los 18 hoyos de la segunda vuelta para terminar ‘even’ con 144 golpes, fuera del corte.

Aunque no podrá continuar en las rondas 3 y 4 del torneo, Hernández se mostró satisfecho por la gran diferencia de un año a otro en el Puerto Rico Open, en el que debutó en 2024 sumando 154 golpes, 10 sobre par, luego de rondas de 74 y 80, respectivamente.

“Sí, mucho mejor que el año pasado. Obviamente, no es lo que quería, pero mucho más aprendizaje. Me siento un poquito orgulloso de saber que estuve más cerca. Tuve un momento que tuve chance de hacerlo, no lo pude hacer, pero mucho mejor que el año pasado”, reaccionó Hernández en entrevista con El Nuevo Día al salir del cuarto de anotaciones.

“Cuando acabamos los dos hoyos de ayer, le dije a mi caddie, ‘vamos a ir agresivos, no tengo nada que perder’. Así que ataqué muchas banderas, a veces fallé en unos sitios donde no debía fallar. Pero por lo menos hice más birdies que ayer. Tuve que ir más agresivo para ver si podía hacer el corte, no lo pude hacer pero me siento satisfecho, de verdad que sí”.

En efecto, Hernández tuvo una primera ronda bastante limpia, salvo un doble bogey en el hoyo número ocho, totalizando dos birdies. Pero en la segunda ronda tuvo cinco birdies, por lo que esa agresividad pagó ciertos dividendos, aunque también tuvo su costo, con un total de tres bogeys un un doble bogey.

Luego de los primeros 11 hoyos del día, Hernández se mantenía con puntuación de -2, tanto en la ronda como en total de golpes, pero entonces llegaron los problemas en los siguientes cuatro hoyos, en los que tuve dos bogeys y el doble bogey.

Entonces cobró ánimo y logró un birdie inmediatamente después en el hoyo número siete, tirando par par en el 8 y 9 para terminar ‘even’.

Hernández, de solo 19 años, es el menor de los cuatro puertorriqueños que empezaron jugando en esta edición número 17 del Abierto de Puerto Rico, y uno de los tres aficionados.

Destacó que en comparación a su primera aparición en el Grand Reserve el año pasado, este vez tuvo una mentalidad más fuerte, pues se vio tentado en par de ocasiones a bajar la guardia cuando las cosas no salieron bien, pero pudo recomponerse.

“Le estoy dando bien a la bola, tengo que mejorar el poteo un poco; capitalizar los putts para birdies. Tuve muchos ‘loops’ para birdies en la ronda de hoy, pero fallé como cuatro o cinco que pude haber metido. Tengo que trabajar bastante en el poteo, pero me siento bastante cómodo donde estoy ahora mismo. Así que ahora es a terminar el ‘season’ de ‘college’”, comentó el estudiante y jugador de los Spartans de la Universidad de North Carolina en Greensboro (UNCG).

Gustavo Rangel en su primera aparición en el Puerto Rico Open. (Ramon "Tonito" Zayas)

En tanto, Gustavo Rangel, uno de los dos boricuas debutantes en esta edición del Puerto Rico Open, tuvo igualmente que completar hoyos de su primera ronda en el segundo día, tres exactamente, y luego de entregar tarjeta de 70 golpes, dos bajo par, confrontó problemas en la segunda manga totalizando 77 golpes, cinco bajo par. Con 147 golpes, tres sobre par, también quedó fuera del corte.

“Ayer estuve más ‘breaks’. Desde el tee, en verdad, no le di tan bien los dos días, pero ayer tuvo un poquito más de suerte y caer en mejores posiciones. Hoy fue lo opuesto. En verdad fueron dos hoyos malos, pero cerré bien”, dijo Rangel a este medio.

“Ayer tenía más nervios. Hoy me sentía más normal. Pero es que en un campo de PGA no se hace sostenible fallar tanto. Me desesperé un poquito. Ahora cada torneo que juegue se va a sentir como que más fácil. Más presión que en este no voy a tener”, agregó el joven de 21 años, también golfista aficionado y jugador de Loyola University Maryland.

Reinaldo Simoni (Ramon "Tonito" Zayas)