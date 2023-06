Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde encontrarás la cobertura de nuestros periodistas en San Salvador.

San Salvador- Adriana Díaz ganó su oro y Brian Afanador su plata. Brianna Burgos se metió en el medallero y el tenis de mesa alcanzó la cuota de medallas que quería que produjera el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe de San San Salvador 2023.

Hasta ahí, todo marcha bien.

Sin embargo, el equipo femenino no logró el oro, como tampoco el doble femenino ni el mixto. Esos resultados no fueron acorde a la expectativa.

Puerto Rico, aún con el éxito de las ocho medallas, se quedó a deber, según reconocieron la presidenta del Copur, Sara Rosario, y el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, Iván Santos.

PUBLICIDAD

“No fue el dominio como tuvimos en (Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018) Barranquilla o como tuvimos en (Juegos Panamericanos 2019) Lima. Hay que evaluar qué pasó. Si nos faltó hacer algo, y mirarnos ya de cara a los Juegos Panamericanos (Santiago 2023) que están a la vuelta de la esquina (en octubre). Conversé con ambos (Iván Santos y el entrenador Bladimir Díaz). Las conversaciones que tuve con los atletas fueron para estimularlos y que se vuelvan a enfocar, que confíen en ellos. Que a lo mejor no nos fue bien en esta ocasión, pero podemos recuperarnos. Vamos a esperar que lleguen a Puerto Rico. Vamos a ver cuáles son los planes”, dijo Rosario.

El propio Bladimir, en declaraciones previas a este diario, había reconocido que “pudimos haber alcanzado un mayor color en las medallas, voy a ser sincero. Mis expectativas eran otras”.

Santos también lo entiende así en una declaración autocrítica. El líder federativo comparó la tabla global del tenis de mesa en San Salvador 2023, en la que Puerto Rico bajó del primer al segundo lugar en comparación con Barranquilla 2018 porque solamente logró dos oros. Cuba logró tres doradas y ganó la tabla global.

“Estamos contentos, pero no satisfechos con la actuación. Pensábamos que el doble femenino y mixto eran seguros, así como la medalla de Adriana. Pensábamos en oro en donde quiera que jugaba Adriana. No estamos satisfechos porque no ganamos la competencia global”, dijo Santos.

Puerto Rico finalizó segundo en la tabla global con dos medallas de oro, tres de plata y tres de bronce para ocho en total. Cuba, aunque acumuló menos medallas con siete, ganó la tabla global porque tuvo tres medallas de oro.

PUBLICIDAD

En Barranquilla 2018, Adriana Díaz sumó cuatro medallas de oro al ganar, además del sencillos, los torneos de dobles mixtos, por equipo y dobles. En cambio, en San Salvador solo ganó la dorada de sencillos, y se colgó la de plata en equipos y dos bronces en dobles (con su hermana Melanie Díaz) y en dobles mixtos (con Afanador).

Pero igualmente, hubo medallas que superaron las expectativas, reconoció Santos.

El presidente señaló a la medalla de Burgos, la jugadora de 18 años que consiguió una medalla de bronce en la modalidad de sencillos.

“Esa fue una medalla sin expectativa porque era la primera vez que jugaba en este nivel. Se ganó en un escenario como este a jugadoras de nivel. Esa actuación dice de un futuro prometedor, de un relevo de cara al futuro. Ya vamos incorporando nueva cepa al equipo”, dijo Santos.