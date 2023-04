El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y el Departamento de Alto Rendimiento (DAR) apuestan a que la delegación nacional que representará al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 podrá alcanzar las 100 medallas y aumentar la cantidad de preseas de oro que se conquistaron en la edición de Barranquilla 2018 no empece los cambios y los eventos que se han eliminado en la justa regional.

Según el director del DAR, Fernando Olivero Lora, se proyecta que la delegación consiga entre 92 a 96 preseas, aunque no se descarta llegar a las 100, como se había previsto anteriormente.

El cambio en los objetivos se debe a que el comité organizador de los Centroamericanos sacó los eventos de Stand Up Paddle Race y Stand Up Paddle Surf, del deporte de surfing; y los de fosa mixto y fosa en equipo femenino de la competencia de escopeta. El análisis del DAR calculaba cuatro medallas adicionales en surfing y dos en escopeta.

Igualmente, auguraban dos preseas en patineta, pero ese deporte no fue aprobado finalmente. En esta disciplina, Puerto Rico cuenta con atletas de alto nivel como Steven Piñeiro y Manny Santiago. Ambos vienen de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Seguimos trabajando para las 100 medallas. Ahora mismo se proyecta entre las 92 a 96 medallas. Hemos tenido unas circunstancias no muy favorables en términos de los eventos que están calendarizados en los Centroamericanos”, expresó Olivero Lora.

“La patineta no la certificaron, y este es un deporte que en ambas modalidades y en ambos géneros había oportunidad de medallas. En surfing, eliminaron el SUP Surf y el SUP Race, donde tenemos a Mariecarmen Rivera, que fue medallista panamericana. Además, venimos de ganar tres medallas de oro y una de bronce en esa disciplina en los Juegos Centroamericanos de Playa (Santa Marta 2022). En el evento de fosa femenino éramos los amplios favoritos, y no se efectuarán en estos Juegos”, agregó el directivo.

Yarimar Mercado no se afecta con esta cancelación pues compite en rifle tendido. La tiradora olímpica clasificó a los Centroamericanos en el XX Campeonato Centroamericano y del Caribe de Tiro celebrado en Guatemala del 13 al 22 de junio de 2022.

Por su parte, Rivera ponchó su boleto a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 gracias a su medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Stand Up Paddle y Paddleboard, que se realizó en Puerto Rico desde el 28 de octubre hasta el 6 de noviembre del pasado año.

Olivero Lora señaló que no tenía información sobre el porqué se cancelaron eventos. Sin embargo, explicó que el comité organizador -junto a Centro Caribe Sports- son los que definen la programación deportiva final.

Al hablar sobre el medallero, Olivero Lora sostuvo “que se perfila aumentar considerablemente las medallas de oro que tuvimos en los pasados juegos. Seguimos trabajando para esas 100 medallas porque es un reto alcanzable”.

En los Centroamericanos de Barranquilla 208, Puerto Rico obtuvo 20 oros. Para San Salvador se estima que los atletas podrían alcanzar entre 30 a 36 medallas doradas.

De izquierda a derecha, Kristal Meléndez, Melanie Díaz, Daniely Ríos y Brianna Burgos, junto al entrenador Bladimir Díaz. (Cortesía / FPTM)

Se esperan los mejores atletas

Por otro lado, Olivero Lora señaló que se espera contar con los mejores atletas del país, entre estos la campeona olímpica Jasmine Camacho-Quinn, el decatleta Ayden Owens-Delerme y los equipos de tenis de mesa, con la estelar Adriana Díaz al frente del combinado femenino.

En el caso de los competidores de atletismo, aún no se ha cerrado el periodo de clasificación. Sin embargo, se da por sentado que la especialista de los 100 metros con vallas corra en sus primeros Juegos Centroamericanos, al igual que Owens-Delerme.

Camacho-Quinn, que no compitió en Barranquilla por una lesión y ni estuvo presente en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tampoco estará en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 porque caen dentro del periodo de preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe serán del 23 de junio al 8 de julio, mientras los Panamericanos se realizarán del 20 de octubre al 5 de noviembre.

En tenis de mesa, las plantillas femenina y masculina poncharon su boleto a San Salvador gracias a que ambos son los primeros de la región centroamericana. Asimismo, lograron clasificar a los Panamericanos de Santiago 2023 en el Campeonato del Caribe de este deporte, que se celebró en Georgetown, Guyana, en marzo de este año.

Sobre otros atletas -como la judoca María Pérez y los golfistas María Fernanda “Marife” Torres y Rafael “Rafa” Campos- también están vislumbrados como parte de la delegación.

“Estoy sumamente satisfecho con lo que se ha logrado hasta ahora. Los logros que hemos obtenido en el pasado año en los diferentes eventos particulares de cada uno de los deportes han sido buenos. Todos los fines de semana recibimos noticias de nuestros diferentes atletas alcanzando metas que sobrepasan nuestras expectativas. Estamos muy contentos y ansiosos de llegar a esos Juegos porque sabemos que vamos a llevar una delegación bien competitiva”, recalcó Olivero.

Adelantado el proceso de clasificación

Por último, el director del DAR dijo que el proceso de clasificación de los atletas que irán a los Centroamericanos se encuentra en su etapa final tras la celebración de más del 80% de los eventos clasificatorios de la competencia regional. Expuso que actualmente hay 355 competidores clasificados, de los cuales 266 (131 féminas y 135 varones) han sido certificados.

En total se proyecta que compitan de 360 a 380 deportistas repartidos entre 210 a 225 eventos.

Sobre el proceso para certificar al equipo femenino de fútbol, cuya federación quedó desafiliada del Copur, Olivero Lora expresó que el DAR está en el proceso de determinar si cumple con los parámetros deportivos para ser certificado.

La presidenta del Copur, Sara Rosario, ha explicado que el criterio de selección para los deportes de conjunto es que puedan demostrar que están en un cuarto lugar en la región o muy cercana a ese puesto.