Canóvanas - Con muchos más años ligado al hipismo que los que vivió antes de involucrarse en este deporte industria, el recién retirado narrador de las carreras de caballos Norman H. Dávila no está listo para soltar las riendas del todo.

Aunque realizó el pase de batón luego de que la empresa operadora del Hipódromo Camarero escogiera al experimentado comentarista Joe Bruno para sustituirlo en las narraciones, Dávila, de 72 años, conversó en un aparte con El Nuevo Día sobre sus planes de continuar ligado al hipismo, no solo trabajando en otras facetas, sino disfrutando también como espectador ahora que no tiene la presión de ese trabajo.

Dávila narró las incidencias de sus últimas carreras al frente del micrófono en la tanda del pasado domingo en Camarero, una decisión que había tomado hace alrededor de un año luego de reconocer que cada vez es una labor más complicada.

PUBLICIDAD

De hecho, durante un homenaje que le rindió la gerencia de Camarero el jueves, Dávila bromeó al respecto, al tiempo que adelantó que continuará realizando algunas producciones, luego de haber finalizado el domingo una carrera de 50 años como narrador.

“Digo que esto no es una despedida, simplemente estoy dejando la narración de las carreras. Creo que todavía puedo narrar otros deportes como he hecho en el pasado… boxeo, baloncesto, béisbol… porque ninguna de esas disciplinas, para propósitos de narrar sus incidencias, tiene las dificultades que tienen las carreras de caballos”, dijo Dávila durante una conferencia en el hipódromo, en la que se le rindió homenaje por sus cinco décadas ligado al hipismo boricua como cronista.

A renglón seguido, Norman explicó la parte difícil de su decisión del retiro, pero de manera jocosa.

“Una carrera que dura quizás un promedio de un minuto y medio, se ha complicado (la narración) en los últimos 20 a 25 años. Cuando comencé los nombres de los caballos generalmente eran muy sencillos y relativamente cortos. Hoy tenemos unas longanizas”, agregó provocando risas entre los presentes.

Norman H. Dávila durante la tanda hípica del domingo, la que fue su última como narrador. (Stephanie Rojas Rodríguez)

La sola pronunciación de los complicados nombres de los ejemplares, según Norman, es uno de los factores que ha dificultado la narración, si se suman otras consideraciones.

“Porque imagínate… en una carrera, faltando 100 metros, vienen tres luchando la delantera. Cien metros se pasan aproximadamente en seis segundos. Y si yo nombro los tres caballos probablemente ya estén en la meta. Pero ¿qué pasa si, uno viendo esa lucha en los últimos 100 metros, en los últimos 50 se presenta un caballo por afuera a un paso superior? Entonces ya no son seis segundos, sino dos. Si uno no identifica inmediatamente ese caballo, que en ocasiones gana la carrera, ya pasaron todos la meta y terminó la carrera. Y desde hace 20 y tantos años las carreras se ven en televisión. Cuando era en radio nada más, uno tenía la oportunidad de arreglar un poco la cosa, de alargar un poco la carrera”, agregó riendo.

PUBLICIDAD

A pesar de que reconoce que “el almanaque no perdona” y que la vista y agilidad no son iguales a su edad, dejó claro que no se está retirando del todo del hipismo, sino de las narraciones de las carreras. Y, de hecho, piensa continuar ligado al deporte en la medida que pueda.

“No, yo no me quito. Yo pienso seguir con el programa de la ‘Descarga’, que llevamos hace 21 años ya de forma consecutiva, por distintas estaciones. Aquí en la hípica tenemos planificado ya, te diría que muy adelantados los planes, para hacer algo en las redes del hipódromo. El compañero Ángel Cruz, que es un joven muy talentoso, hizo en la programación regular una sección que se llamaba ‘La voz de la experiencia’, en la que analizábamos todas las carreras del día pero en forma muy reducida, en 8 o 10 minutos. Ahora vamos a hacer un formato parecido pero mucho más extendido y sin limitación de tiempo”.

Dávila dijo que como contenido aparte, se grabarán unos segmentos cortos de dos a tres minutos analizando cada carrera individualmente. Eso segmentos se transmitirán durante el programa antes de cada evento.

La idea es arrancar cuanto antes, posiblemente en enero. Al retomar el tema del retiro de las narraciones, Dávila luce conforme.

“Esa es la vida. Unos vienen y otros van. Todo termina. Lo que comienza termina. Yo me fui en mis términos. Me voy tranquilo y me voy a disfrutar del deporte en otras facetas, mucho más relajadamente y con mucha más tranquilidad. De lo único que me retiro es de la narración. Lo de los comentarios será antes de las carreras. Pero me voy a disfrutar de la tarde hípica como cualquier otro fanático”.